十銓推T-FORCE DELTA MAX幻鏡炫彩固態硬碟　業界首創

▲十銓推T-FORCE電競新品。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

十銓科技（4967）今（30）日推出T-FORCE電競新品，包含創新業界的T-FORCE DELTA MAX幻鏡炫彩固態硬碟、及T-FORCE最新電競記憶體DARK Z，其中，T-FORCE DELTA MAX固態硬碟的外觀呈現晶透效果，為業界首創，更帶來業界最大佔比的發光面積。

其中，T-FORCE DELTA MAX固態硬碟以華麗的鏡面RGB設計帶來最大視覺佔比的發光效果，全幅鏡面設計，突破以往固態硬碟的設計框架，帶來業界最大佔比的發光面積；並採用先進的3D NAND，提供高達 560 MB/s 讀取和 510MB/s 寫入速度，同時支援具5V 3pin ARGB可編程LED訊號接口的主機板，最大容量高達2TB。目前正在申請台灣/中國/美國等三地區的獨家專利。

▼十銓T-FORCE DELTA MAX固態硬碟。（圖／業者提供）

T-FORCE DARK Z DDR4電競記憶體是以盔甲武士的設計概念，包覆著神聖戰袍提供完整保護所精心打造，本體大器簡約的線條，讓傳統定位沖壓的散熱片更加精緻，其運用電解陽極製程搭配金屬電鑄logo設計，更加襯托呼應T-FORCE原力充滿飆速能量的雄偉氣勢。

此外，DARK Z散熱片採用厚度0.8 mm的鋁合金一體成形沖壓製程，除了強化本體結構，加上電解陽極氧化製程上色，可強化抗腐蝕能力與不導電，有效發揮散熱功能，提供最流暢細膩的遊戲體驗及毫不停滯的極致效能。T-FORCE DARK Z堅持採用高品質嚴選顆粒，最高頻率到DDR4 3600MHz，徹底帶給玩家高效能、低功耗及輕鬆升級等完備需求。

▼十銓T-FORCE DARK Z DDR4。（圖／業者提供）