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邱顯智痛批狒狒之死是「台灣行政失靈悲劇」　動物園歸教育部管

▲▼ 狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲邱顯智痛批狒狒之死是「台灣行政失靈悲劇。（圖／記者陳以昇攝） 

記者林彥臣／綜合報導

東非狒狒歷經16天圍捕，27日下午終於捕獲，隨後卻因為遭獵槍打中，傷勢過重，急救無效身亡。對此時代力量立委邱顯智發文痛批，狒狒之死不是鬧劇，是台灣行政失靈下的悲劇，動物園不歸動物專家管，而是歸教育部或交通部觀光局管。

邱顯智發文指出，狒狒逃跑16天，還無法釐清到底是從哪裡跑出來的，不知道到底是誰應該負責，為什麼？因為動物在台灣，常常是人人都要管，但人人都管不到的狀態。

邱顯智說，在台灣，動物園不歸動物專家管，因為動物園的法律定位是「社會教育機構」，所以是教育部管，還有很多動物園登記為觀光遊樂業，歸交通部觀光局管，「那教育部和觀光局有在管嗎？答案當然是沒有。」

邱顯智表示，真正具有動物專業的農委會與地方政府農業、動保機關，只管「動物展演行為」，而動物展演更只是他們工作的一小部分，從寵物業、動物保護甚至到寵物食品都要管，早就已經左支右絀了，更不用提面對千奇百怪的生物，要怎麼了解牠們的習性，做出專業的管理。

邱顯智說，在台灣，十幾年前曾有動物園法的討論，但短短時間內就無疾而終，如果平常就有充分的管理和遇到危急狀況的訓練，會不會結果就不一樣？

邱顯智舉例，至於野生動物走私、非法買賣的問題，更是另一個黑洞，2021年，海關查獲154隻品種貓走私進口，被農委會依法安樂死，當時陳吉仲主委說要與法務部研商加嚴「懲治走私條例」，但最後又是無疾而終。


邱顯智再舉例，上個月，動保團體與媒體揭露台灣存在許多非法鳥場，提供珍貴的野鳥供人付費拍攝，這些野鳥到底是從哪裡來的，是誰在非法走私、買賣，到現在林務局都無法掌握。

邱顯智感慨，「這些都是非法動物市場黑洞的冰山一角，冰凍三尺，非一日之寒，願自由的狒狒安息，也願你的犧牲為生活在台灣的所有生命帶來改變。」

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