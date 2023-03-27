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快訊／知名連鎖旅店把旅客當盤子　高雄觀光局出重手曝光店名

▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，抓到「城市商旅德立莊博愛館」違反規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，抓到「城市商旅德立莊博愛館」違反規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄演唱會進入高峰期，先前觀光局聯手消保官到展開稽查，就抓到4家不肖飯店業者哄抬房價，市府撂下狠話，直言若不改善，將會連續裁罰並公告旅宿名稱。觀光局日前再度出擊稽查，沒想到就有1家飯店被逮到違反規定，入住一晚超出備查價21.5%，這次直接公布名稱，並裁罰3萬元。

高雄市觀光局長高閔琳表示，每位旅客出遊總希望能入住價格合理、安全衛生及高服務品質旅店，4月份除有多場演唱會外，更適逢清明連假，為讓旅客不僅玩得開心也能住得安心，觀光局於3月22、23日再主動出擊。

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▲▼市府觀光局聯合工務局消防局衛生局及警察局辦理旅宿業公安專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼市府觀光局聯合工務局消防局衛生局及警察局辦理旅宿業公安專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼市府觀光局聯合工務局消防局衛生局及警察局辦理旅宿業公安專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳指出，這次稽查聯合工務局建管處、違建隊、消防局、衛生局、警察局辦理旅宿業公安聯合稽查，包含是否投保公共意外責任險、有無辦理建物公安申報、消防安全檢修申報、出售的客房價格是否高於備查房價及環境衛生等全面檢視。

雖然經過上次稽查房價，發現有4家業者違反規定，不過觀光局給予改善空間，若下次再抓到，才會公布旅宿名稱並裁罰。

▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，抓到「城市商旅德立莊博愛館」違反規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「城市商旅德立莊博愛館」房價超出備查價21.5%。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，抓到「城市商旅德立莊博愛館」違反規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

但是這次仍有業者沒在怕，此次11家飯店中，僅有「城市商旅德立莊博愛館」1家違反旅館業管理規則超出備查房價，以4月1日售出高級雙人房型來說，售價1萬3365元，較備查價1萬1000元還多出2365元，超出備查價21.5%，當場裁罰3萬元，並公布旅宿名稱。

御宿集團總裁劉坤福表示，近期市府推動演唱會經濟，吸引不少來高旅客，對於自身旗下飯店，秉持「價格謙虛、品質驕傲」來服務。他也呼籲旅宿同業勿殺雞取卵，惡意哄抬房價，才不會扼殺了正在復甦的國旅市場。

高雄福華經理劉佳貞也說，高雄近年來各項活動都打造許多觀光亮點，是旅遊台灣首選城市，今年更舉辦多場大型演唱會，為旅宿市場迎來商機，而不惡意哄抬、維持穩定的平假日房價策略，才能讓觀光業永續發展。

▲▼御宿集團斥資改造旗下旅館並取得安心旅宿認證。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲御宿集團斥資改造旗下旅館並取得安心旅宿認證。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼獲五星評鑑觀光旅館高雄福華飯店。（圖／記者許宥孺翻攝）

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