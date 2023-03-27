曾格爾爸也出庭了！喊告「我不是軟腳蝦」：不願女兒被千夫所指

▲曾格爾遭爆介入公關女強人岳啟儒婚姻。（圖／岳啟儒IG、曾格爾臉書）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

「登山女神」曾格爾爆出介入公關女強人岳啟儒婚姻，並與丈夫陳坤保泡湯，更要求170萬贊助，岳女心碎提告求償200萬。今(27日)法院再度開庭，除坦承偷腥的陳姓人夫外，曾格爾的父親也同樣以證人身分出庭，雙方分開訊問。曾父向媒體直呼「我不願我女兒被千夫所指，曾格爾爸爸不是軟腳蝦！」還稱陳坤保說要贊助170萬，但事後卻沒給錢，揚言要告他詐欺，「還利用媒體霸凌我女兒！」

據了解，這起外遇會曝光，係因岳女連動丈夫手機、iPad，意外發現丈夫與曾格爾露骨對話，當場心碎一地，連夜邊哭邊截圖2人私訊175張，內容除了親暱話語外，曾還不斷要求丈夫幫忙募款，「據我所知我先生和不少朋友已經捐款給她，款項不是匯到她在募資平台上的集氣計畫，而是要匯到她國泰世華私人帳戶，甚至直接要求我先生給她170萬， 她就可以不用這麼累了」。

針對本案，今法院再度開庭，坦承偷吃的人夫陳坤保以證人身分出庭，面對媒體詢問未作出正面回應，低調快速步入法院；此外，曾格爾父親稍早同樣也以證人身分，在「離婚女律師」李晏榕陪同下現身法庭，雙方分開訊問。

曾父向媒體表示，「我不願我女兒被千夫所指，我一定要反，讓大家知道曾格爾爸爸不是軟腳蝦！我還要告他(陳)刑事告訴，說要贊助170萬，結果根本沒有，所以告他詐欺，還利用媒體霸凌！」

曾父還手寫「宣和堂」，要現場記者上網查，暗示自己財力也相當雄厚，女兒根本不須靠「約泡」拉贊助。