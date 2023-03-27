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社會 社會焦點 保障人權

曾涉囚禁豬仔！天道盟成員睡夢中被逮　搜出283包毒咖啡、FM2

▲▼ 三峽警起獲283包「幸運」毒咖啡 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲鄭姓男子「台版柬埔寨案」，今又捲入毒品案，警在他房間內起獲印有「幸運、大吉」毒咖啡包、FM2和大麻煙油。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名32歲鄭姓男子為天道盟不倒會幫派成員，先前因「台版柬埔寨案」凶狠囚禁、控制被害人，因此入獄，今年2月甫出獄，就被警方盯上涉入毒品案，經警循線埋伏搜證，昨（26）日持搜索票到鶯歌住家逮人，鄭男在迷濛中被上銬，警在他房間內起獲印有「幸運、大吉」毒咖啡包、FM2和大麻煙油，訊後警方依法送辦。

據了解，鄭姓男子是天道盟不倒會成員，犯下多起妨害自由、傷害案，更在去年涉及「台版柬埔寨案」，以高薪、輕鬆為由吸引民眾上門，之後就囚禁、控制行動，作為洗錢人頭戶。

鄭男也因此入監服刑，今年2月出獄後卻開始吸毒，疑似還涉嫌販售；三峽分局員警接獲線報後展開調查，長時間跟監埋伏，直到這個月蒐證完全向法院申請搜索票。

昨日傍晚，警前往鄭男位在鶯歌的住家逮人，由於當時鄭男還在呼呼大睡，根本不知道警方上門，大批員警喝令他不准動，鄭男還睡眼惺忪提問「要幹嘛」？隨即被上銬逮捕。並在房內床頭櫃查獲283包毒咖啡包，以及FM2、安非他命、大麻油等多種毒品。

鄭男疑似為躲避查緝，將這些毒咖啡包包裝成像糖果的樣子，印上「幸運、大吉」等字樣，經員警檢驗確實含有「卡西酮」成分；鄭男否認販售，僅說是朋友寄放的，是自己有吸食，訊後警方仍將他依法送辦。

▲▼ 三峽警起獲283包「幸運」毒咖啡 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三峽警起獲283包「幸運」毒咖啡 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三峽警起獲283包「幸運」毒咖啡 。（圖／記者戴上容翻攝）

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