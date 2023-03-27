女童狂踹男童「惡人先告狀」　母到場不勸架竟叫她：揍回去！

▲女童狂踹男童。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女童日前在雜貨店與一名男童發生口角，隨即開始暴打男童，兩人從店裡打到店外。但最令人傻眼的是，女童的母親來到現場後，不僅沒有阻止事態升級，還叫先動手的女兒「揍回去」，令雜貨店老闆也看不下去，高喊「報警！」

從影片中可以看見，雜貨店內聚集了非常多位孩童，有些人在玩遊戲機台，有些人則站在後方圍觀，一名短髮女童突然與坐在椅子上的男童發生口角，隨即開始不斷伸腳踹、踢男童。

男童起初沒有還手，只是口頭警告女童，但女童反而更加大力的狂踹，男童也終於起身還擊。不料，男童反擊了幾拳之後，女童竟然開始大哭，還不斷尖叫。

接著，女童的母親來到了現場，女童馬上衝過去「惡人先告狀」，稱自己被打。而女童的母親也不聽男童解釋，直接就叫女兒「揍回去」，女童也真的動手狂毆。

隨著情況越來越失控，雜貨店老闆終於看不下去，大喊「住手！」，並表示自己看到女童先踹人，更激動到衝出櫃檯，要求員工報警，「報警！打110！叫警察來！」

事件也在網路上引起大量討論，網友幾乎一面倒大罵女童母親，「什麼家長養出什麼小孩，這小女孩廢了。」「這家人被網暴也不值得同情，太誇張了！」「老闆雖然一開始沒介入，但最後還是忍不住了。」