　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女童狂踹男童「惡人先告狀」　母到場不勸架竟叫她：揍回去！

▲▼女童狂踹男童「惡人先告狀」　母到場不勸架竟叫她：揍回去！。（圖／翻攝微博）

▲女童狂踹男童。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女童日前在雜貨店與一名男童發生口角，隨即開始暴打男童，兩人從店裡打到店外。但最令人傻眼的是，女童的母親來到現場後，不僅沒有阻止事態升級，還叫先動手的女兒「揍回去」，令雜貨店老闆也看不下去，高喊「報警！」

從影片中可以看見，雜貨店內聚集了非常多位孩童，有些人在玩遊戲機台，有些人則站在後方圍觀，一名短髮女童突然與坐在椅子上的男童發生口角，隨即開始不斷伸腳踹、踢男童。

男童起初沒有還手，只是口頭警告女童，但女童反而更加大力的狂踹，男童也終於起身還擊。不料，男童反擊了幾拳之後，女童竟然開始大哭，還不斷尖叫。

接著，女童的母親來到了現場，女童馬上衝過去「惡人先告狀」，稱自己被打。而女童的母親也不聽男童解釋，直接就叫女兒「揍回去」，女童也真的動手狂毆。

隨著情況越來越失控，雜貨店老闆終於看不下去，大喊「住手！」，並表示自己看到女童先踹人，更激動到衝出櫃檯，要求員工報警，「報警！打110！叫警察來！」

事件也在網路上引起大量討論，網友幾乎一面倒大罵女童母親，「什麼家長養出什麼小孩，這小女孩廢了。」「這家人被網暴也不值得同情，太誇張了！」「老闆雖然一開始沒介入，但最後還是忍不住了。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
疑玩手機被念　新北小六男童上學折返墜15樓亡
快訊／認了偷吃曾格爾　夫首度現身法院
快訊／確定了！　矽谷銀行買家出爐
獨／草叢發現狒蹤！專委「香蕉加料」…露出神秘壞笑
Netflix上架6新片！下架《寶可夢》家長抖　《灌籃高手》
「世界一」還很遠　日媒狠批經典賽：問題一堆
TFBOYS罕同框「卻無視彼此零互動」！　台下拒絕坐一起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女童狂踹男童「惡人先告狀」　母到場不勸架竟叫她：揍回去！

傳馬雲拒絕中國回國邀請 　陸媒PO圖「現身杭州」：已回國內

硬要餵猴子吃零食　短褲妹「被打一猴掌」當場傻了

空姐打玻尿酸害栓塞！頭打「200多針放血」險丟命　涉事醫生消失

快訊／宏都拉斯與台灣斷交　國台辦：與中國建交是「正確選擇」

陸玻璃大王：AI不能解決吃飯問題　大家都去研究會餓死

美國務院亞太副助卿華自強低調訪中　或為布林肯訪中鋪路

台灣與宏都拉斯斷交　《環球時報》：不會是最後一個

馬英九今赴陸！接機官員可能超越連戰規格　維安升級「元首待遇」

台商挑戰四川最貧瘠土地　產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

女童狂踹男童「惡人先告狀」　母到場不勸架竟叫她：揍回去！

傳馬雲拒絕中國回國邀請 　陸媒PO圖「現身杭州」：已回國內

硬要餵猴子吃零食　短褲妹「被打一猴掌」當場傻了

空姐打玻尿酸害栓塞！頭打「200多針放血」險丟命　涉事醫生消失

快訊／宏都拉斯與台灣斷交　國台辦：與中國建交是「正確選擇」

陸玻璃大王：AI不能解決吃飯問題　大家都去研究會餓死

美國務院亞太副助卿華自強低調訪中　或為布林肯訪中鋪路

台灣與宏都拉斯斷交　《環球時報》：不會是最後一個

馬英九今赴陸！接機官員可能超越連戰規格　維安升級「元首待遇」

台商挑戰四川最貧瘠土地　產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

國際旅客已破百萬！再推「來台自由行送5千、旅行團補5萬」吸客

女大生「手機背景設它」安全感破表！一票大學生喊+1：超省時間

快訊／淡水30歲女陳屍住處　母多日聯繫不上報警破門崩潰了

黏人法鬥浴室外守候爸爸洗澡　頭饋門檻狂度估：怎麼還不出來～

一口咬下滿嘴肥美鮮蚵！台中人氣炸粿　滿料豬血湯喝到飽只要10元

疑玩手機太久被念　新北小六男童上學途中又折返墜樓亡

快訊／認了偷吃登山女神　腥夫「當證人」首度現身法院畫面曝

12星座本周運勢！這6類人整體運勢佳　金牛魅力增「有機會脫單」

北京西施犬吐「超長舌頭」　飼主以為生病急送去看醫生

飛日本3399元！今起促銷「大阪、名古屋都適用」　1航線機票打9折

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

馬英九今赴陸！接機官員超越連戰規格

公車駛出總站「失控衝河裡」！司機搶救中

師玩《刺客教條》教學生法國大革命

斗內31萬！人妻棒打老公&女主播

台商挑戰四川最貧瘠土地 產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

硬要餵猴子吃零食　短褲妹「被打一猴掌」

福建舉辦「天下娘奶回娘家」活動

傳馬雲拒絕中國回國邀請 　陸媒PO圖：已回國內

快訊／宏都拉斯與台灣斷交　國台辦回應了

空姐打玻尿酸害栓塞！頭打200多針放血險丟命

翁20年「每天運動8hrs」竟無法走路

女童狂踹男童　母到場不勸架叫她：揍回去

建交馬上送大禮！陸外長：進口宏國產品

更多熱門

相關新聞

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

新北市一名小六男童，27日上午7時29分從泰山文程路住家處墜樓！男童墜落至後方防火巷，頸椎及腰椎多處斷裂，救護車獲報趕抵驗傷，男童已明顯死亡，未送醫急救，媽媽得知消息後大崩潰，情緒激動到無法言語，詳細事發情形尚待調查。

女童與母走散迷途　熱心民眾與斗六警協助相聚

女童與母走散迷途　熱心民眾與斗六警協助相聚

1歲女童公園玩耍　慘變「鐵板燒」手腳2度灼傷　

1歲女童公園玩耍　慘變「鐵板燒」手腳2度灼傷　

被老師用「膠帶封嘴」　美11歲男童求救照片曝

被老師用「膠帶封嘴」　美11歲男童求救照片曝

印女童遭學校工友「集體性侵」！

印女童遭學校工友「集體性侵」！

關鍵字：

男童女童惡人先告狀

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

孫生Wendy分手4月復合？大哭認了「想定下來」

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面