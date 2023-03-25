心痛血痕畫面曝！1歲女公園玩耍慘變「鐵板燒」　手腳2度灼傷

▲▼ 五股女童到公園玩，竟被遊具燙成「鐵板燒」，手腳2度灼傷燙出水泡和傷痕。（圖／新北市議員陳明義提供）

記者戴上容／新北報導

新北市一名1歲大女童23日跟媽媽五股芳洲公園玩，玩轉盤設施的時突然跌倒，女童跌坐在金屬轉盤卻被太陽烤的很熱的鐵盤燙到，手腳都留下水泡和傷痕，到院檢查發現是2度灼傷，媽媽超心疼，投訴給民代，希望沒有下一個受害者；五股區公所獲報後，連夜趕工將金屬底部披上人工草皮，降低小朋友可能受傷的機率。

五股芳洲公園2020年啟用，區公所強調遊樂設施都有符合規定，未料，轉盤設施隔熱設施出問題，旋轉速度疑似過快。

一名1歲大女童23日和媽媽快樂到五股芳洲公園遊玩，當天艷陽高照，女童玩遊具時疑似因為速度過快，跌坐在轉盤上，下秒稚嫩的手腳被燙出一條條燙傷痕跡和水泡，嚇壞母親。母親趕緊到女童去醫院，檢傷後發現是2度灼傷，女童手腳痛得無法動彈，只能痛苦換藥，希望傷疤趕快復原，媽媽看到寶貝女兒受傷真的好心疼！投訴到新北市議員陳明義，希望不要有下一位受害者。

新北市議員陳明義表示，每一位孩子都是父母心中的寶，不管是什麼原因導致受傷，這位媽媽用非常客氣、理性的口吻敘述整個過程，他感到萬般不捨，因此立即會勘，要求公所立即鋪上人工草皮和隔熱墊。

五股區長藍瑞珉表示，獲報後已連夜已經加裝人工草皮跟隔熱墊，完成修繕，家長的部分公部門也進行慰問。此外，他也呼籲，所有遊具只要是金屬的表面，都會有溫度太高可能灼傷的問題，建議家長可以先幫小朋友確認，器材有沒有過熱的情況。