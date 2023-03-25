兒童節FUN假趣　斗六膨鼠樂園嘉年華4／1盛大登場

▲斗六市公所召開記者會說明，兒童節將於膨鼠森林公園舉辦慶祝活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所2023年藝文兒童節以「繽紛兒童節、童遊樂園」為主題，呼應膨鼠森林公園建置滿週年回饋市民、兒童，活動內容以斗六市學校技藝表演為主軸、週邊將有多種遊樂設備、競技體驗及膨膨琪琪公仔彩繪活動，打造成大型兒童嘉年華會，在連假首日讓家長與孩童度過精彩豐富的美好連假。

斗六市公所召開記者會說明，兒童節將於膨鼠森林公園舉辦慶祝活動，內容著重在斗六市學子的技藝表演，提供各校表演團隊相互交流的演出平台，讓學童展現平日練習成果達到身心發展的目標；今年主題以樂園為概念引進海盜船、小火車、摩天輪、旋轉木馬到涵蓋各年齡層的極限運動設備。

▲兒童節將於膨鼠森林公園舉辦慶祝活動，內容著重在斗六市學子的技藝表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

加上呼應金瓜鼠樂園中特有的體驗內容，如攀岩氣墊、特大型獨木橋等，創造斗六特有的兒童嘉年華會，市公所政風室也將在現場發送「守誠信、重廉潔」的益智宣導品，期盼能打造全台最具亮點的藝文兒童節活動。

斗六市長林聖爵表示，兒童節對於斗六市是相當重要與特別的日子，兒童節也是膨鼠森林公園啟用滿一週年，在公所團隊用心努力的經營下，短短一年的成果除了讓斗六市更加熱鬧，所創造的觀光價值也是有目共睹；文觀處長陳璧君也說，斗六膨鼠森林公園已經整合完成，腹地很大非常適合推動大型活動，未來會結合水環境公園、文觀處、社口藝術水岸園，斗六會越來越棒。

▲斗六市公所在兒童節將於膨鼠森林公園舉辦慶祝活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

主辦單位補充說明，4月1日活動當天，為慶祝膨鼠森林公園開幕滿週年，膨鼠森林市集配合兒童節推出當日限定的消費優惠，凡是12歲以下(含)小朋友及4月生日的民眾，至市集店家消費即可享9折優惠。活動中邀集斗六市幼兒園、國中小、高中至大學的學子一起參與演出，展現幼童到青少年的熱情活力。

▲兒童節也是膨鼠森林公園啟用滿一週年，在公所團隊用心努力的經營下，短短一年的成果除了讓斗六市更加熱鬧，所創造的觀光價值也是有目共睹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）