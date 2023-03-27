日本海岸驚見「大量烏賊」集體擱淺　景象嚇壞網友：是地震嗎？

記者張寧倢／編譯

日本新潟上周發生罕見特殊現象，當地20日凌晨4時左右的佐渡市羽吉海岸，觀察到大量烏賊因不明原因「集體擱淺」在沙灘上，日媒拍到一片密密麻麻的淡紅色生物畫面相當驚人。據信，這種烏賊目前正值春天產卵期。還有網友留言推測會不會又與大地震有關。

▲日本新潟佐渡市沿岸出現大量螢烏賊。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據NHK報導，這種奇特的現象被稱為「螢烏賊投身」（ホタルイカの身投げ），據稱是一種會在黑夜中發出藍色光芒的螢火魷（又稱螢烏賊）為了產卵而浮出海面，隨後被沖上岸所導致的情況。奇怪的是，今年被沖到海灘上的烏賊比往年數量來得更多。

日本富士新聞網報導指出，以往常在富山縣出現的螢烏賊擱淺情況，今年在其他地方也發生了。特別是在新潟縣的佐渡市，18日就有當地人發現大量的螢烏賊，「從以前就有在釣烏賊，但最近已經很少看到螢烏賊了。」佐渡市羽吉地區20日凌晨4時到5時左右也觀察到許多身長5公分左右的螢烏賊被沖上岸。

一名來捕捉螢烏賊的20歲年輕男子表示，「可以捕到這麼大尾的烏賊很高興。被海浪打上岸的烏賊還可以當作釣魚用的魚餌。」有報導則指出，這些沙灘上的螢烏賊只要時間一久，就會開始吞進沙子，變得無法食用。

對於發生這種現象的原因，富山縣滑川市螢火魷博物館認為就是春天產卵季節導致的。各式各樣的說法包含螢烏賊在靠近海岸的地方隨波逐流，因為新月大潮而「迷失方向」，或是「因產卵加上海浪席捲而耗盡體力」，也有漁夫認為是「被魚群追趕到無處可逃」才會沖上岸。

許多日本網友留言表示，「好像看到末日景象」、「感覺太好吃了，好羨慕」、「產卵後體型好像瘦了很多」、「富山那邊聽說漁獲欠佳，可能是因為水溫上升，產卵地點往北移動了吧」、「據說沙丁魚會出現在『地震前』，烏賊則是『地震後』。不知道是不是氣候變遷太劇烈，大自然變化已經快到幾乎沒有前兆了。」