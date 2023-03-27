快訊／小五生露營被罰跪！　高雄教育局凌晨宣布：撤換校長

▲小五生參加畢業露營卻變調。（圖為該團學生合照，非下跪畫面／記者許宥孺翻攝，下同）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生於20、21日參加露營活動，不過活動教官不滿學生還沒到表訂時間就起床，部分帳棚還傳出嬉鬧聲音，活動教官一怒之下，把346名學生叫起床，要求罰跪1分鐘。此事引起關注，讓廠商緊急致歉，校長提出自請處分。教育局26日深夜決議，並於27日凌晨宣布即日起更換校長，指派督學代理職務。

該校於3月20、21日在旗山某露營區委由旅行社辦理五年級露營活動，露營活動表訂早上6點半起床，但在5點多時，就陸續有學生走出營帳聊天，或是在帳棚內有喧鬧聲音。現場值夜輔導員多次規勸學生，但情形沒有改善。

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校方提到，一名活動教官一時情緒失控，對學生施予連坐罰，要求346名學生通通都起床，全體罰跪1分鐘，有些學生整整跪了1分鐘，有些人當下搞不清楚狀況，跪了30秒、5秒也都有，還有些學生剛好去上廁所躲過一劫，而在這期間，活動教官還疑似爆粗口等，出現疑似不當管教情事發生。

學校已於25日晚間邀集家長參加廠商說明會，會中學校校長率全體教職員向家長鞠躬致歉，廠商也向家長致歉並表達誠意，已初步共識先行退還部分金額，並到各班向學生致歉。校方同時提送檢討報告，張姓校長道歉自請處分，表達願意負責承擔責任，也研擬精進作為避免此事件再次發生。

不過風波還沒燒完，教育局今(27日)宣布，即日起更換校長，指派督學代理校長職務。

教育局表示，以保護孩子為優先，高雄市學生輔導諮商中心專輔人員已與學校齊力關懷學生，教育局已要求學校釐清當天學校值班情形，並將追究廠商責任，嚴防相關事件再次發生。



教育局指出，當天活動仍屬教學活動，事發當時，學校人員未能即時掌握狀況，並妥善因應，顯有不當。因此，立即檢討，將指派督學代理校長職務。後續將檢討畢業旅行與校外教學等學校活動的作業流程，釐清學校人員應清楚知道的責任範圍，避免再發生類似情事。

教育局重申，嚴禁發生對學生不當管教與對待行為，並依政府採購法究責廠商履約責任，將依學校提檢討報告檢視相關人員責任，依法究責，同時函文要求各校落實校外教學各項管理規範，全面清查學校辦理校外教學廠商。同時並要求廠商服務人員應簽署禁止違反兒童及少年福利與權益保障法規定，積極維護學生學習權、受教育權、身體自主權與人格發展權，確保各學習場域安心學習。