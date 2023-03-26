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林采緹整鼻「大變小」差點功虧一簣　整形醫：一定要避免感冒

▲林采緹飛往普吉島渡假。（圖／翻攝自林采緹IG）

▲林采緹在普吉島渡假，大方展露身材。（圖／翻攝自林采緹IG）

記者吳奕靖／高雄報導

林采緹外貌亮麗、身材火辣，有著「真人版蛇姬」之稱，但她近日上節目坦言，其實一直不太滿意自己的鼻子，小時候還因為大鼻子被說「很像成龍」，長大後下定決心整鼻，歷經敲鼻骨、剪鼻頭等過程才獲得了現在的樣貌，不過休養過程卻因為感冒差點功虧一簣，整形醫師就強調，「隆鼻手術之後，一定要避免感冒。」

整形名醫邱浚彥強調，復原期遇到感冒，的確會增加感染的機率，因為復原時間感冒代表了當下的抵抗力差，細菌就容易跑進去鼻腔內，當然感染發炎的風險機率就會大增，再加上感冒這件事對於醫生來說「不太容易預防」，只能靠整形者自己多小心才能夠避免風險。

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▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

不過在隆鼻過後的休養期遇到感冒，這種痛苦經驗，林采緹就遇過，她日前在《女人我最大》公開整形前的大鼻子真相照，被說看起來真的很有福氣。她透露拍攝完該張照片2年後，主動向專業的醫美醫師表示想要「小一點且細的鼻骨」，對方當下則直言這將是一項大工程。除了要把鼻骨敲進去，林采緹還因為鼻頭太大必須剪掉，再拿耳朵後面的骨頭墊鼻子，可說是三段式整鼻。

更一波三折的是，她整鼻後的一週休養期間竟然不心感冒了，流鼻涕的同時，鼻內的傷口尚未痊癒，鼻子還因此大腫、裡面全是膿！當時正值過年期間，林采緹只好等到初五診所開工才能打消炎針，事後還為此再度開刀，取出鼻子裡的組織液。

▲國內知名整形醫師邱浚彥表示隆鼻第一件事就是要「矯正」鼻中隔彎曲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名整形醫師邱浚彥表示隆鼻休養期要注意感冒 （照片中非林采緹）。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

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