獨／妹子下面癢爆崩潰求診　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

▲張美玉醫師拍下2隻陰蝨正在爬行的畫面。（圖／張美玉醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

有泌尿科醫師發現，最近很多患者到院時都主訴「胯下癢到爆」，整晚都睡不好覺，內褲上還有點點紅斑，兩種症狀同步齊發，讓患者超崩潰。醫師發現，這其實都是「陰蝨」在作怪，而且患者近期竟都入住過民宿。

收治病例的知名泌尿女醫張美玉表示，近日有一名年輕女子到院時主訴，最近一到晚上就睡不好，睡覺蓋棉被時，下體癢到不行，已經好幾天睡不好覺，此外，內褲上還會出現一點一點的血跡，不知是哪方面出了問題，希望醫師幫忙揪出「血尿」原因。

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▲知名泌尿女醫張美玉 。（圖／ETtoday資料照）

張美玉一聽完症狀，心裡就有底，立即替女子用皮膚鏡檢查，發現患者的陰毛根部看起來黑黑的，摳一摳還有黑點掉落，仔細一看，這黑點還有6隻腳，非常有活力的爬動，她立刻用手機錄下這畫面，並向女子解釋，這就是所謂的「陰蝨」，擁有6隻腳和一對觸角，俗稱「八菊」。

「妳看牠在爬，很可愛。」張美玉以一貫的幽默方式向患者說明，但是坐在診間的妹子卻傻眼到說不出話，原來就是這2隻6腳怪蟲害她連日睡不好，下體不時覺得搔癢難耐！

至於內褲上的血尿是怎麼來的？張美玉說，「同樣是陰蝨在作怪」，這其實是陰蝨吸血後，患者遭叮咬而出現的紅色出血點，也有可能會出現丘疹、紅疹。

▲患者陰毛根部有許多小黑點，其實就是陰蝨。（圖／張美玉醫師提供）

由於部分陰蝨患者會合併其他性病，不過女子表示，最近並沒有性行為。張美玉則聯想到，疫情趨緩後，有不少患者到其他縣市旅遊並且入住民宿，沒想到一回家，就出現下體爆癢的情形，就醫才知道被陰蝨纏上。女子聽完後狂點頭，直喊：「對！我最近有住民宿！」這才找到原因。

張美玉解釋，除了性行為傳染，公共廁所、毛巾、衣物、寢具也是陰蝨的傳染途徑。最後張美玉也提醒，治療陰蝨不困難，由於陰蝨的觸角可勾住毛髮，所以建議患者可以先剔除全部陰毛，以防寄生後又產卵孵化；再來，就醫後由醫師開立滅蝨藥劑殺死蟲跟蟲卵，