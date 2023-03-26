4生肖要發了！　4月財運大旺

▲財運亨通。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

即將進入4月，清水孟國際塔羅小孟老師表示，「龍、狗、猴、馬」4生肖財運大旺。

TOP 4：屬馬

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恭喜屬馬的朋友，4月最好的就是財運，一向愛好自由的你們，去年不得不為生活做很多犧牲。在家庭運勢提升的家庭事務煩惱會一掃而空，同時還能接受到四方財水，而能在工作上更加賣力，使得本業收入大為提升。

4月你能揭開全新活絡的財庫，但要注意工作太忙，請顧好自己的健康。

TOP 3：屬猴

屬猴4月受到貴人相助，加上本身工作運極旺，有機會讓財運開創紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢把財運也拉升。

TOP 2：屬狗

屬狗個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，4月儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此財運依舊在水準之上，為自己的荷包累積豐厚財富。

TOP 1：屬龍

屬龍的拼勁與衝勁，可說是排第一的，在4月的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色。有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

另外，就是自己積極的行動力，增加不少你們的業績，正財運確實出色。但要注意你們的情緒，可別因此影響了財運發展。