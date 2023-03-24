「4生肖」上半年願望必實現！升官加薪有望...買彩券都可能中大獎

▲艾菲爾點名指出，上半年願望「必定實現」的4生肖。（示意圖／資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

2023年上半年也將過了一半，臉書「塔羅牌老師艾菲爾」即指出，在農曆7月之前，有「4生肖」超幸運，願望能心想事成，不但運氣好又有貴人加持，甚至偏財運也爆棚，連買彩券都可能一夕致富，這4生肖分別是生羊、狗、猴以及豬。

第四名：生肖羊

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在農曆2023年7月到來之前，你的主要發展方向是穩定現狀，整合更多的資源和機會。也許一開始你不敢談論自己的夢想和願望，但由於今年有三合臨命，將星丶金匱造福的好運助力，吉人天相，貴人多多，你比一般人的運氣更好，只要掌握方向，稍微往前邁進，想要的事物都能輕易實現。農曆二月和五月都是實現願望的吉運月。

如果是想要結婚的人，上半年的農曆五月將是結婚運最強的時期，建議屬羊的人在近期開始討論結婚的事宜，這樣就能在農曆五月順利領證結婚。對於已婚者來說，你的婚姻將更加圓滿，如果你剛好也在計劃懷孕，現在正是把握好運的好時機。在上半年，生肖豬和生肖兔將是您的貴人，現在就可以約這兩個生肖的朋友出來相聚。

第三名：生肖狗

在農曆2023年7月到來之前，財運可說是越走越好，雖然工作進度較為緩慢，但只要處理好人際關係，自然能有貴人相助。年運得卯戌和，又有月德貴人加持，偏財運大好，可以開始考慮進行投資，有機會使自己的存款數字逆勢上漲。

在愛情方面，最強的好運月份落在農曆二月，也就是現在，此時容易在朋友聚會中遇見緣分，正緣可能就藏在其中，所以接受朋友的邀約是非常重要的。對於已經有伴侶的人來說，感情將更加甜蜜，想要生寶寶或結婚的願望，也可以得到實現。老師建議抓住這個農曆二月婚運最強的時機，生肖狗閃婚的可能性非常高。在上半年，生肖虎和生肖馬將是您的貴人，現在就可以約這兩個生肖的朋友一起喝杯下午茶，增進彼此的友誼！

第二名：生肖猴

2023年在農曆七月到來之前，屬猴的人會得到三合貴人庇佑，運勢逐漸達到頂峰，特別在農曆二月運勢正好，無論做什麼事情都能順利完成，有貴人相助，人緣也會變得更好。事業方面將突飛猛進，即使遇到挫折，也能夠化解困境，不必過於煩惱。

此外，上半年對於屬猴的人來說是財運亨通的時期，建議可考慮以投資理財增加收入，到了2023年中，就能成為小富翁，實現自己的夢想。在愛情方面，建議多去浪漫的地方散步或旅遊，有機會遇到自己的真命天子。貴人會是屬鼠和屬龍的人，建議現在就和這兩個生肖的朋友約去出遊，上半年的桃花好運月是農曆二月丶四月丶五月。

第一名：生肖豬

2023年農曆7月來臨之前，生肖豬擁有好福氣跟好運，特別是有「三合星」加持，農曆三月時，投資跟努力將得到回報，事業和財富大幅增長，可說是好事臨門，加上有貴人大力幫助，不僅升官加薪在眼前，連買彩券都可能中大獎，讓自己一夕致富。

而感情丶人緣也能得到月老眷顧，人緣大好，社交繁忙，容易跟異性擦出愛的火花，特別是在工作場合，更容易遇到真愛。農曆六月將有婚姻之喜，請好好把握，在這樣天時丶地利的好時刻，你的願望必會一一實現！上半年的貴人會是生肖兔丶生肖羊，現在就約這兩個生肖朋友去逛街吧！

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