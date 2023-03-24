　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4生肖」上半年願望必實現！升官加薪有望...買彩券都可能中大獎

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲艾菲爾點名指出，上半年願望「必定實現」的4生肖。（示意圖／資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

2023年上半年也將過了一半，臉書「塔羅牌老師艾菲爾」即指出，在農曆7月之前，有「4生肖」超幸運，願望能心想事成，不但運氣好又有貴人加持，甚至偏財運也爆棚，連買彩券都可能一夕致富，這4生肖分別是生羊、狗、猴以及豬。

第四名：生肖羊

[廣告]請繼續往下閱讀...

在農曆2023年7月到來之前，你的主要發展方向是穩定現狀，整合更多的資源和機會。也許一開始你不敢談論自己的夢想和願望，但由於今年有三合臨命，將星丶金匱造福的好運助力，吉人天相，貴人多多，你比一般人的運氣更好，只要掌握方向，稍微往前邁進，想要的事物都能輕易實現。農曆二月和五月都是實現願望的吉運月。

如果是想要結婚的人，上半年的農曆五月將是結婚運最強的時期，建議屬羊的人在近期開始討論結婚的事宜，這樣就能在農曆五月順利領證結婚。對於已婚者來說，你的婚姻將更加圓滿，如果你剛好也在計劃懷孕，現在正是把握好運的好時機。在上半年，生肖豬和生肖兔將是您的貴人，現在就可以約這兩個生肖的朋友出來相聚。

第三名：生肖狗

在農曆2023年7月到來之前，財運可說是越走越好，雖然工作進度較為緩慢，但只要處理好人際關係，自然能有貴人相助。年運得卯戌和，又有月德貴人加持，偏財運大好，可以開始考慮進行投資，有機會使自己的存款數字逆勢上漲。

在愛情方面，最強的好運月份落在農曆二月，也就是現在，此時容易在朋友聚會中遇見緣分，正緣可能就藏在其中，所以接受朋友的邀約是非常重要的。對於已經有伴侶的人來說，感情將更加甜蜜，想要生寶寶或結婚的願望，也可以得到實現。老師建議抓住這個農曆二月婚運最強的時機，生肖狗閃婚的可能性非常高。在上半年，生肖虎和生肖馬將是您的貴人，現在就可以約這兩個生肖的朋友一起喝杯下午茶，增進彼此的友誼！

第二名：生肖猴

2023年在農曆七月到來之前，屬猴的人會得到三合貴人庇佑，運勢逐漸達到頂峰，特別在農曆二月運勢正好，無論做什麼事情都能順利完成，有貴人相助，人緣也會變得更好。事業方面將突飛猛進，即使遇到挫折，也能夠化解困境，不必過於煩惱。

此外，上半年對於屬猴的人來說是財運亨通的時期，建議可考慮以投資理財增加收入，到了2023年中，就能成為小富翁，實現自己的夢想。在愛情方面，建議多去浪漫的地方散步或旅遊，有機會遇到自己的真命天子。貴人會是屬鼠和屬龍的人，建議現在就和這兩個生肖的朋友約去出遊，上半年的桃花好運月是農曆二月丶四月丶五月。

第一名：生肖豬

2023年農曆7月來臨之前，生肖豬擁有好福氣跟好運，特別是有「三合星」加持，農曆三月時，投資跟努力將得到回報，事業和財富大幅增長，可說是好事臨門，加上有貴人大力幫助，不僅升官加薪在眼前，連買彩券都可能中大獎，讓自己一夕致富。

而感情丶人緣也能得到月老眷顧，人緣大好，社交繁忙，容易跟異性擦出愛的火花，特別是在工作場合，更容易遇到真愛。農曆六月將有婚姻之喜，請好好把握，在這樣天時丶地利的好時刻，你的願望必會一一實現！上半年的貴人會是生肖兔丶生肖羊，現在就約這兩個生肖朋友去逛街吧！

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
高中師送女學生清涼「戰袍」！任教4個月被解聘背景曝
采子復出恐「不能再唱舊歌」　邱鋒澤公司回應了
追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」搜捕
快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲
臥床嬤X光片「多出一隻鬼手」！醫秒看傻　超毛真相曝光
《寶可夢》小智26年旅程完結　粉絲看「這幕」秒落淚
竹聯幫內戰！明仁會5煞遭收押
哭！六福村借空拍機「3刷狒狒」　才起飛就墜機
快訊／高雄「深坑」害女騎士慘摔！禍首找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫遭控涉下藥性侵！院方：靜候司法審理「醫療業務維持正常」

獨／「高雄最賺酒店」換人！　BLACKPINK沒住...竟跟粉絲太瘋狂有關

世新「主持播報社」舉辦全國大賽　挖掘校園潛力主播新星

哭！六福村借來空拍機「3刷狒狒」　才起飛就墜機…下周繼續挑戰

缺蛋更嚴重！爆禽流感...彰化撲殺190肉鴨　累計撲殺25萬隻家禽

快訊／花蓮18：04地牛翻身！規模4.2極淺層地震「晃一下」

「4生肖」上半年願望必實現！升官加薪有望...買彩券都可能中大獎

台灣百大伴手禮「朱家麻花捲」手工現炸超誘人　年輕人解饞新選擇

洗刷行人地獄汙名！公總動員9大運輸業　「路口停讓行人」

交往9個月沒壞壞！他嘆「該走下去嗎」　網見1關鍵嗆：你是工具人

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

醞釀情緒大聲唱「當你」　3人被嚇到抖超大力XD

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

台大醫遭控涉下藥性侵！院方：靜候司法審理「醫療業務維持正常」

獨／「高雄最賺酒店」換人！　BLACKPINK沒住...竟跟粉絲太瘋狂有關

世新「主持播報社」舉辦全國大賽　挖掘校園潛力主播新星

哭！六福村借來空拍機「3刷狒狒」　才起飛就墜機…下周繼續挑戰

缺蛋更嚴重！爆禽流感...彰化撲殺190肉鴨　累計撲殺25萬隻家禽

快訊／花蓮18：04地牛翻身！規模4.2極淺層地震「晃一下」

「4生肖」上半年願望必實現！升官加薪有望...買彩券都可能中大獎

台灣百大伴手禮「朱家麻花捲」手工現炸超誘人　年輕人解饞新選擇

洗刷行人地獄汙名！公總動員9大運輸業　「路口停讓行人」

交往9個月沒壞壞！他嘆「該走下去嗎」　網見1關鍵嗆：你是工具人

獅首週本土先發3人競爭　左投林子崴拚久違的開季輪值

連千毅曝娜美「真實身高」！　大方爆把到正妹妻招數

邱太三：馬英九盼「馬習二會」　這次會見到「不期而遇的人」

台大醫遭控涉下藥性侵！院方：靜候司法審理「醫療業務維持正常」

從台灣買24支仿真槍　18歲男遭判無期　法庭怒吼： 用我買的槍打死我

林俊傑演唱會被暴雷！　「超大咖天后」突自己發文官宣：是今晚嘉賓

代銷雙雄無畏營收衰退　指：《平均地權條例》不會把房價打垮

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

平野教練看好李承恩　助總：還有再成長空間

加拿大人口暴增百萬移民佔96%　將封偷渡客熱點「羅克森路」

每日30mins居家瘦肚子　腹肌男教徒手燃脂訓練

生活熱門新聞

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

超商買飲料中6.6萬現金　網哀號：沒看就丟了

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

南台灣飯店龍頭洗牌！　新霸主花2年擊敗老大哥高雄漢來

閏二月「4生肖」由衰轉旺運勢大翻身

美國數千人染「致命耳念珠菌」！台灣有過3例

六福村清點東非狒狒　竟還多出一隻

更多熱門

相關新聞

閏二月「4生肖」由衰轉旺運勢大翻身

閏二月「4生肖」由衰轉旺運勢大翻身

今年國曆3月22日至4月19日，是適逢19年一次的「閏二月」，命理網站《運勢女王》指出，有4個生肖雖然會有不小的壓力，但會隨著閏二月的腳步，情況越來越好，不但有新的賺錢機會，也會有好的發展，閏二月反而會成為一個全新的開局。

「3星座」今年財運超級旺！升官發財賺大錢

「3星座」今年財運超級旺！升官發財賺大錢

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師：他們有仇必報

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師：他們有仇必報

「5生肖」今年有望升職！

「5生肖」今年有望升職！

超神準彩虹數字秒測出真實性格

超神準彩虹數字秒測出真實性格

關鍵字：

艾菲爾生肖運勢財運貴人

讀者迴響

熱門新聞

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

響尾蛇林家正開季自請離隊

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

采子甜蜜「認愛新男友」身份曝光了

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面