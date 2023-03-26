睽違4年！海軍敦睦艦隊重回花蓮港　3月26至27日開放參觀

▲海軍敦睦遠航訓練支隊抵達花蓮港，開始為期兩天的開放參觀行程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海軍敦睦遠航訓練支隊抵達花蓮港，開始為期兩天的開放參觀行程，眾多民眾聞訊而來，紛紛前往參觀，一探海軍艦船的神祕面紗。縣長徐榛蔚今26日出席活動開幕儀式，歡迎敦睦艦隊蒞臨花蓮並致贈慰問金，感謝也敬佩全體海軍官兵弟兄戍守海疆的辛勞。

▲展示最新最有戰力的艦隊，還有海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊表演。

徐榛蔚表示，睽違四年海軍敦睦艦隊再次重回花蓮港，即使大雨也澆不熄眾人的熱情，十分感動與開心，這次艦隊帶來磐石、承德、班超艦等三艘軍艦，讓鄉親能看見保家衛國的國軍弟兄出海遠洋宣揚國威的成果，而全國僅有花蓮縣政府以縣預算編列經費培訓軍人第二專長，更顯示花蓮縣對於軍人的尊重與重視，也感謝企業界長期支持縣府及國軍，體現軍愛民民敬軍最好的互動典範。

▲縣長徐榛蔚及立委傅崐萁一同受邀參加開幕儀式。

海軍司令部少將副參謀長張獻瑞說，敦睦艦隊因疫情關係，有近四年未在花蓮港進行敦睦活動，鄉親可以藉由這兩天艦艇的開放，看到現役武器裝備和最新最有戰力的艦隊，包括作戰艦和國造的補給艦等，讓民眾能更加認識國家先進科技及國防自主的發展成果。

立委傅崐萁指出，立法院全力支持國軍將士整體戰備軍備的提升，國防預算也在今年增加將近兩千億，強力支持國防軍力的整備和全面部署，感謝國軍弟兄保衛國家安全，守護台灣人民安居樂業。

參觀現場熱鬧非凡，民眾積極踴躍參觀各式軍艦，認識海軍船艦的歷史和功能，並對軍艦的先進科技及訓練方式感到驚嘆，官兵也熱情分享艦上生活和訓練情況，讓民眾了解海軍的實力及職責，促進軍民之間的互動交流，也讓鄉親知曉國防建設和全民國防教育的重要性。

▲民眾聞訊而來登艦參觀，一探海軍艦船的神祕面紗。

海軍敦睦艦隊於26至27日接連兩日停靠花蓮港，開放民眾參觀，開放時間為上午9點至下午3點，需攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件。現場除了有最新最有戰力的艦隊，還有海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊表演，歡迎鄉親多加利用接駁車前往登艦參觀，認識國軍裝備戰力。

與會貴賓包含，立委傅崐萁、縣府代理秘書長饒忠、民政處長明良臻、海軍司令部少將副參謀長張獻瑞、支隊少將支隊長朱惠民、第二作戰區少將副指揮官李韋德、蘇支部上校指揮官馬克平、花蓮後指部上校指揮官林武慶、花蓮市長魏嘉彥、港務局分公司副總經理李順益、高中職各校校長及各企業界代表等人。

