謝龍介澄清沒「切割」王文宗　4點聲明：感謝他幫忙但不知情涉案

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台南地檢署偵辦學甲88槍擊案，專案小組查出幕後指使者為「學甲慈濟宮」董事長王文宗，與藍營多人有深厚淵源，引起爭議。對此，國民黨前台南市議員謝龍介率先發表聲明，表示王文宗非自己「學甲後援會」會長，他26日再度發文澄清，表示並沒有要切割王文宗，但王文宗涉案自己完全不知情，並指出台南市長黃偉哲應該也是。

謝龍介提出四點聲明澄清，第一，他強調，「轉移焦點，不能改變涉案事實」，主嫌洪政軍在偵訊時已經供稱，會開88槍是因為光電利益分配不均，郭再欽整碗捧去，而根據如今被公開的訊息，王文宗兩度赴中國大陸，安排洪政軍、孔祥志逃亡所需，但王文宗究竟在此案中扮演什麼角色，還有待檢調釐清，但無論如何，那也是王文宗，洪政軍與郭再欽之間的分贓不均，「民進黨只提王文宗，卻避談郭再欽，司馬昭之心，路人皆知。」

第二，謝龍介批評，民進黨極力要將王文宗連結國民黨，連結他本人，但如果這個邏輯成立，郭再欽是民進黨中執委、總統蔡英文台南競選總部執行長、黃偉哲競選總部總幹事，那已經不是大樁腳，根本就是大掌櫃，郭再欽到底怎樣「整碗捧去」？誰給郭再欽撐腰「整碗捧去」？民進黨不必一隻手指指別人，四隻手指對著自己。

第三，謝龍介澄清「我不會切割王文宗先生」，他指出，王文宗先生是學甲在地公眾人物，與各方都交好，國民黨長年在學甲地區弱勢，王文宗先生是少數願意與國民黨互動的，再加上王文宗學甲慈濟宮董事長的身份，能夠連結在地數十間廟宇。他也提到，去年選舉，王文宗先生在「百廟祈福」行程中陪他掃街，他很感謝，但王文宗先生插手光電利益，涉入88槍擊案，「我完全不知情」，他表示，「我相信黃偉哲市長一定也是，否則不會在去年10月3日，還有今年1月22日，兩度前往學甲慈濟宮，與王文宗先生互動熱絡。」

謝龍介再舉出，就在2018年，這次88槍擊案中也被掃射了30槍的謝財旺議員競選總部成立，是由王文宗先生親自主持；2006年，王文宗先生競選學甲鎮代會主席被查獲賄選，拿了王文宗先生60萬元幫他買票的其中一人，就是郭再欽，而這筆款項後來還被郭再欽私吞了。民進黨現在想要一刀切割，趁機洗白，未免低估民眾智慧。

第四，謝龍介再度強調，任何犯罪行為，嚴查嚴辦就是了，不用管藍或綠，台南的黑金，除了88槍，還有陳凱凌貪瀆案、黃偉哲靈骨塔案、郭再欽爐碴案、正副議長賄選案，以及南檢檢察長被迫請辭，政治黑手介入辦案等疑雲。希望民進黨也能用一樣的力道關注。