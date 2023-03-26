持續追狒狒！農業局說明最新搜捕進度　鎖定「可能出沒熱點」曝光

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園日前上演「狒狒大逃亡」，至今仍在持續搜捕中。農業局今(26日)上午也曝光最新搜索現況，目前延續昨天追捕進度，一早加派2組人馬在昨天追捕現場附近待命搜尋，考量下雨天候不佳，狒狒可能會往廢墟空屋等避雨處躲藏，因此今天鎖定熱點將會聚焦在附近空屋。

▲今追捕熱點鎖定廢墟、空屋等避雨處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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桃園市平鎮區10日傳出有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕；由於狒狒身手矯健，雖然陸續有民眾目擊，但到現在仍未搜捕成功。

▲農業局今早持續追蹤狒狒蹤跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有媒體報導，狒狒起初在平鎮出沒時，曾與六福村獸醫對峙，當時獸醫一連發射2次麻醉槍，但卻都落空，狒狒也因此受驚，警覺性更高、增加捕捉難度。對於這一說法，農業局專委劉秀卿今早回應，經詢問昨天現場追捕同仁，並未有六福村獸醫射2槍沒中的情事發生。

針對最新追捕進度，農業局指出，今天延續昨天的追捕，一早就加派2組人馬在昨天追捕現場待命搜尋，方向以楊梅區民有路附近往新屋搜索，考量今下雨天候不佳，狒狒可能轉往廢墟、空屋等避雨處躲藏，因此追捕重點將會聚焦在鄰近的廢棄空屋；此外，農業局也呼籲，民眾若發現狒狒行蹤，請立即通報，農業局將會立刻派人前往，以保障民眾安全。

▼目擊民眾提供狒狒曾在菜園偷吃農作蹤跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）