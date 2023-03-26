「台灣根本不需要這些邦交」　王浩宇喊：國際媒體看得很清楚

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

外交部將於26日上午9時30分召開記者會，正式宣布與宏都拉斯斷交，我友邦僅剩13國再創新低。不過，民進黨前桃園市議員王浩宇指出，台灣影響力持續增加，與主要經濟體關係深厚，根本不需要這些邦交，「國際媒體看得很清楚」。

宏都拉斯早有意與中國大陸建立正式關係，日前其總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）就宣布，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國大陸建立正式關係事宜，我方持續努力，雷依納卻率團赴中國洽商建交，我國政府召回駐宏大使張俊菲，張俊菲25日清晨返抵國門，面對媒體僅簡單回應，「一切都由外交部回應」、「我們都盡了最大的善意」，隨後搭車離開機場。

針對兩國關係，宏國副外交部長近日接受當地媒體訪問，親口證實曾要求台灣提供20億美元（約新台幣606億元）蓋醫院、投資工廠，「但沒有得到積極回應」。

目前台灣只剩下13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。