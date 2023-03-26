吳釗燮證實：宏都拉斯大使昨已離台　175留學生「學期結束後離開」

▲外交部長吳釗燮今天宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，更痛批宏國恣意需索，甚至公開釋出錯誤訊息；吳釗燮會中答覆媒體提問時證實，宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）25日已經離台，至於目前宏都拉斯留學生共175人，會依照往例，在這個學期結束之後離開台灣。

媒體今天詢問，我國與宏都拉斯斷交，是否影響當地僑民？是否將進行撤僑？吳釗燮說明，我國在宏都拉斯的館、團、員、眷一共有61人，其中包括大使館、技術團、電力團，除了我們自己的人員及眷屬，加起來有61人，在宣布斷交之後，會以最快方式撤回台灣來，或者有些同仁可能會移到別的館處去。

吳釗燮說，目前在宏都拉斯的僑民人數是很少的，大約在100人以內，「他們在那邊的生活應該是不會受到影響」。

媒體追問，宏都拉斯在台灣的獎學金學生們，接下來會怎麼處理？吳釗燮表示，「他們的大使在昨天已經離開了，我們也要求他們關閉在台灣的大使館」，至於目前宏都拉斯留學生共175人，會依照往例，在這個學期結束之後離開台灣，或許有些台灣的學校、機構等，會希望讓他們繼續求學，但是這是由民間自己來做，政府的做法就是，在學期結束之後讓他們離開。

▲外交部日前召見宏都拉斯大使。（資料照／記者屠惠剛攝）