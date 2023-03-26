　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

敏感！馬英九赴陸前夕宏國與台斷交　仇長根：最尷尬的是「她」

▲▼宏都拉斯自由重建黨2度推舉卡斯楚參選總統，卡斯楚表示她若勝選，會「立即與中國大陸開展外交和商務關係」。（圖／路透）

▲當年卡蕬楚選舉期間曾表態如果勝選，「立即與中國大陸開展外交和商務關係」，後來做罷。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

宏都拉斯今（26）日宣布與我方斷交，前總統馬英九明天即將赴陸祭祖展開和平之旅，外界認為時間點過於敏感。涉台學者仇長根接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「此時宏國提出斷交只是湊巧，與中國無關，也不是給馬英九難看，因為最尷尬的是即將出訪的蔡英文。」他進一步說，宏國與台斷交最主要考量疫情重創後的經濟發展，南美國家現在只想好好發展經貿，與其多一個與大國建交機會，也不願與美國選邊站搞「圍堵」遊戲，預料會有其他台灣邦交國可能跟進。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「宏都拉斯與台灣斷交不是『有意而為』，而是『順其自然』，時間點只是巧合並非刻意安排。首先，台灣跟宏都拉斯交易出現問題，沒有滿足宏都拉斯要求，沒有得到相對的利益就翻臉，造成斷交主因。」

另外，前總統馬英九即將出訪大陸祭祖，展開和平之旅，宏國選在此時斷交相當敏感？仇長根則再次強調，「時間點只是巧合，不是順勢而為。馬英九出訪主要是兩岸民間青年交流和祭祖，性質不一樣。蔡英文出訪才是代表國際外交，如果硬要比較，即將出訪中南美洲友邦以及過境美國的蔡英文才尷尬。」

台灣的中美洲友邦宏都拉斯首位女總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）15日透過推特發表聲明，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。回顧1年多前，卡斯楚選舉期間曾表態，勝選之後要與中國建交，事後被美國強力介入滅火。如今1年多後，宏國還是有意做出與我國斷交決定，恰巧是總統蔡英文訪美前夕，外界聯想中國是否故意給蔡英文難看？更尷尬的是，前總統馬英九明天即將出訪大陸祭祖，斷交時間點太過巧合。

上海東亞研究所助理所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「中美競爭確實激烈，但中國地位在世界上升。疫情之後，大部分國家經濟受挫，都想和大國建交搞好經濟交流。因此，宏國決定與台灣斷交『不意外』，預料會有其他台灣友邦國家跟進。」

包承柯進一步分析，「宏國現在的新政府與美國和台灣政府還沒有太多複雜政治包袱，不存在外界認為中國與宏國有某種聯繫，只是機緣巧合，選這時候考慮與台灣斷交，不是給馬英九難看，理由不成立。」

他指出，中國在世界經濟體影響力越來越大，拉美合作成功案例越來越多。與其跟美國搞「圍堵遊戲」，受美國影響左右政策，不如多一個跟大國搞好關係的機會，但也不是得罪美國，而是分別與中美建立不同發展關係，務實自己國家政策方向和發展。「台灣當局應該認清差異，回到『九二共識』基礎上，認真務實處理兩岸事務。」

▲▼總統蔡英文13日上午在府內會見宏都拉斯總統葉南德茲伉儷。（圖／翻攝自總統府直播）

▲總統蔡英文在府內會見宏都拉斯前總統葉南德茲伉儷。（圖／翻攝自總統府直播）

細數蔡英文總統2016年上台至今，台灣邦交國從22個減少到剩下13個，包含聖多美、普林西比、巴拿馬、多明尼加、布基納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜，這次加上第10個邦交國宏都拉斯，早有預警跡象。

2021年底宏國大選前夕前總統葉南德茲伉儷出訪台灣，強調兩國持續維持堅定友好的邦交關係。當時，新總統卡蕬楚尚未當選前卻公開表態，只要勝選會尋求與大陸建立正式外交關係，事後美國國務院西半球事務局助卿尼科爾斯出手干預，卡蕬楚陣營在投票日前夕又澄清，「此事尚未決定。」

即使美國積極介入，宏國繼續與台灣建交，不到1年半時間，還是轉向與中國建交。宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）本月16日表示，宏國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。

仇長根表示，「過去宏國受到美國控制，後來與中國斷交與台灣建交，實際上為了金錢支持和美國軍事基地保護。」

仇長根進一步說，「台灣金錢外交只能出錢，當錢出的不夠，對方自然轉向；另外，中國的國際地位也影響宏國發展，尤其疫情重創世界經濟，全球化之下各國經濟朝向互助發展。身為中美洲貧窮國家之一的宏國，如果要發展生存，必須尋找有實力、有影響的國家當靠山。」

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲宏都拉斯與台斷交，凸顯中美角力纏鬥。（圖／CFP）

受到地緣政治優勢，中美洲長期被稱為「美國的後花園」，各國不但接受經濟援助，政治外交上也以美國馬首是瞻。如今，宏國與台斷交轉向與中國建交，表面上是台灣又丟失一個邦交國，實際上這是中美角力的戰場，美國後花園著火再次拉警報，中美交鋒還有的纏鬥。

宏都拉斯與我方斷交，截至目前，中華民國從原本14個邦交國，只剩下13個。包括中美洲4國，貝里斯、瓜地馬拉；加勒比海島國4國，海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁；太平洋島國4國，馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；以及南美洲巴拉圭，非洲史瓦帝尼、歐洲梵蒂岡。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
斷交台灣！「洪都拉斯慘被洗版」急發聲　尬吐取名原因
快訊／加油再等等！　汽柴油雙雙調降0.5元
中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！
快訊／宏都拉斯斷交台灣　AIT說話了
中國火速建交！宏都拉斯簽署聯合公報　承諾不和台灣往來
快訊／宏都拉斯39在台軍校生、眷屬全數遣回！　派駐武官召回
快訊／宏都拉斯與台灣斷交　白宮回應了
蕭敬騰1500萬手搖飲「2年倒7間」！　全台剩2分店
快訊／中國宣布！　建交宏都拉斯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！

斷交完火速建交！中、宏外長在北京簽署聯合公報

斷交時間尷尬！陸學者指「給蔡英文的見面禮」：該鬥爭的鬥爭

快訊／新華社：中國和宏都拉斯建立外交關係

敏感！馬英九赴陸前夕宏國與台斷交　仇長根：最尷尬的是「她」

8小學生被逼「跪地互扇耳光」　陸爆出「恐怖軍訓」教育局拒說明

尷尬！美國後花園失火　包承柯：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁

「月城」西昌的美麗傳說　「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

大哥是泥娃娃！天津老習俗竟與「媽祖」有關　回家洗成太爺供奉

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！

斷交完火速建交！中、宏外長在北京簽署聯合公報

斷交時間尷尬！陸學者指「給蔡英文的見面禮」：該鬥爭的鬥爭

快訊／新華社：中國和宏都拉斯建立外交關係

敏感！馬英九赴陸前夕宏國與台斷交　仇長根：最尷尬的是「她」

8小學生被逼「跪地互扇耳光」　陸爆出「恐怖軍訓」教育局拒說明

尷尬！美國後花園失火　包承柯：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁

「月城」西昌的美麗傳說　「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

大哥是泥娃娃！天津老習俗竟與「媽祖」有關　回家洗成太爺供奉

費鴻泰嗆送考紀會　徐巧芯再解釋：沒有要惡意中傷任何人

拖鞋多了好幾個洞　歐告秒開飛機耳「裝傻求饒」：它先動手的...

台版《黑暗榮耀》李蓑羅！　台8女神激似金赫拉網驚：迷濛眼神完全一樣

宏國斷交台灣！「男星洪都拉斯慘被洗版」急發聲　尬吐取名原因：真紅了

又有飯店買1送1！住台南捷絲旅送台南晶英一晚　每晚3500還附早餐

路樹倒塌！台鐵集集線一度中斷　「列車被迫退行回車站」

雙胞胎汪心電感應「同步翻肚討摸」　媽曝分辨法：連動作都像

李四川貼「26條道路更新照」喊繼續努力　網讚：台北人真幸福

2024徵召郭台銘？　連勝文：他是藍營資產、也是國家重要資產

徐巧芯為登記爭議道歉　還原當天狀況「全程錄影」：我不想拿出來

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

大陸熱門新聞

師玩《刺客教條》教學生法國大革命

包承柯：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁

翁20年「每天運動8hrs」竟無法走路

宏國與台斷交「雙英出訪」誰最尷尬？

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

快訊／新華社：中國和宏都拉斯建交

中國與宏都拉斯建交　雙方外長簽署聯合公報

她貸款斗內直播主後逝！子女見債崩潰

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

「月城」西昌的美麗傳說 「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

大哥是泥娃娃！背後竟與媽祖有關

前交通局長孫女炫富！嗨喊家產9位數

斷交時間尷尬！學者：給蔡英文見面禮

陸爆出「恐怖軍訓」　小學生被逼跪地互扇耳光

更多熱門

相關新聞

斷交時間尷尬！學者：給蔡英文見面禮

斷交時間尷尬！學者：給蔡英文見面禮

原友邦宏都拉斯今（26）日與台灣斷交，由於正值總統蔡英文出訪中美洲前3天、前總統馬英九訪陸祭祖前1天，引發熱議。大陸學者李振廣表示，這「算是給蔡英文過境美國的『見面禮』」，但對兩岸關係影響不大，「該鬥爭的鬥爭，該交流的交流。」對於中國大陸與宏都拉斯建交，李振廣認為，條件上已經成熟，可以說是水到渠成。

宏都拉斯「斷交台灣」　國民黨批：綠營對外交錯誤路線執迷不悟

宏都拉斯「斷交台灣」　國民黨批：綠營對外交錯誤路線執迷不悟

柯文哲批蔡英文「無法阻止斷交」

柯文哲批蔡英文「無法阻止斷交」

「宏都拉斯斷交凸顯蔡英文無能」！　馬辦：馬英九訪陸是補破網

「宏都拉斯斷交凸顯蔡英文無能」！　馬辦：馬英九訪陸是補破網

88槍主嫌遭指藍營樁腳　國民黨3點駁斥：朱立倫從不認識王文宗

88槍主嫌遭指藍營樁腳　國民黨3點駁斥：朱立倫從不認識王文宗

關鍵字：

蔡英文馬英九

讀者迴響

熱門新聞

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

「9皮膚問題」恐是糖害的！

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面