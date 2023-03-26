敏感！馬英九赴陸前夕宏國與台斷交　仇長根：最尷尬的是「她」

▲當年卡蕬楚選舉期間曾表態如果勝選，「立即與中國大陸開展外交和商務關係」，後來做罷。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

宏都拉斯今（26）日宣布與我方斷交，前總統馬英九明天即將赴陸祭祖展開和平之旅，外界認為時間點過於敏感。涉台學者仇長根接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「此時宏國提出斷交只是湊巧，與中國無關，也不是給馬英九難看，因為最尷尬的是即將出訪的蔡英文。」他進一步說，宏國與台斷交最主要考量疫情重創後的經濟發展，南美國家現在只想好好發展經貿，與其多一個與大國建交機會，也不願與美國選邊站搞「圍堵」遊戲，預料會有其他台灣邦交國可能跟進。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「宏都拉斯與台灣斷交不是『有意而為』，而是『順其自然』，時間點只是巧合並非刻意安排。首先，台灣跟宏都拉斯交易出現問題，沒有滿足宏都拉斯要求，沒有得到相對的利益就翻臉，造成斷交主因。」

另外，前總統馬英九即將出訪大陸祭祖，展開和平之旅，宏國選在此時斷交相當敏感？仇長根則再次強調，「時間點只是巧合，不是順勢而為。馬英九出訪主要是兩岸民間青年交流和祭祖，性質不一樣。蔡英文出訪才是代表國際外交，如果硬要比較，即將出訪中南美洲友邦以及過境美國的蔡英文才尷尬。」

台灣的中美洲友邦宏都拉斯首位女總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）15日透過推特發表聲明，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。回顧1年多前，卡斯楚選舉期間曾表態，勝選之後要與中國建交，事後被美國強力介入滅火。如今1年多後，宏國還是有意做出與我國斷交決定，恰巧是總統蔡英文訪美前夕，外界聯想中國是否故意給蔡英文難看？更尷尬的是，前總統馬英九明天即將出訪大陸祭祖，斷交時間點太過巧合。

上海東亞研究所助理所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「中美競爭確實激烈，但中國地位在世界上升。疫情之後，大部分國家經濟受挫，都想和大國建交搞好經濟交流。因此，宏國決定與台灣斷交『不意外』，預料會有其他台灣友邦國家跟進。」

包承柯進一步分析，「宏國現在的新政府與美國和台灣政府還沒有太多複雜政治包袱，不存在外界認為中國與宏國有某種聯繫，只是機緣巧合，選這時候考慮與台灣斷交，不是給馬英九難看，理由不成立。」

他指出，中國在世界經濟體影響力越來越大，拉美合作成功案例越來越多。與其跟美國搞「圍堵遊戲」，受美國影響左右政策，不如多一個跟大國搞好關係的機會，但也不是得罪美國，而是分別與中美建立不同發展關係，務實自己國家政策方向和發展。「台灣當局應該認清差異，回到『九二共識』基礎上，認真務實處理兩岸事務。」

▲總統蔡英文在府內會見宏都拉斯前總統葉南德茲伉儷。（圖／翻攝自總統府直播）

細數蔡英文總統2016年上台至今，台灣邦交國從22個減少到剩下13個，包含聖多美、普林西比、巴拿馬、多明尼加、布基納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜，這次加上第10個邦交國宏都拉斯，早有預警跡象。

2021年底宏國大選前夕前總統葉南德茲伉儷出訪台灣，強調兩國持續維持堅定友好的邦交關係。當時，新總統卡蕬楚尚未當選前卻公開表態，只要勝選會尋求與大陸建立正式外交關係，事後美國國務院西半球事務局助卿尼科爾斯出手干預，卡蕬楚陣營在投票日前夕又澄清，「此事尚未決定。」

即使美國積極介入，宏國繼續與台灣建交，不到1年半時間，還是轉向與中國建交。宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）本月16日表示，宏國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。

仇長根表示，「過去宏國受到美國控制，後來與中國斷交與台灣建交，實際上為了金錢支持和美國軍事基地保護。」

仇長根進一步說，「台灣金錢外交只能出錢，當錢出的不夠，對方自然轉向；另外，中國的國際地位也影響宏國發展，尤其疫情重創世界經濟，全球化之下各國經濟朝向互助發展。身為中美洲貧窮國家之一的宏國，如果要發展生存，必須尋找有實力、有影響的國家當靠山。」

▲宏都拉斯與台斷交，凸顯中美角力纏鬥。（圖／CFP）

受到地緣政治優勢，中美洲長期被稱為「美國的後花園」，各國不但接受經濟援助，政治外交上也以美國馬首是瞻。如今，宏國與台斷交轉向與中國建交，表面上是台灣又丟失一個邦交國，實際上這是中美角力的戰場，美國後花園著火再次拉警報，中美交鋒還有的纏鬥。

宏都拉斯與我方斷交，截至目前，中華民國從原本14個邦交國，只剩下13個。包括中美洲4國，貝里斯、瓜地馬拉；加勒比海島國4國，海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁；太平洋島國4國，馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；以及南美洲巴拉圭，非洲史瓦帝尼、歐洲梵蒂岡。