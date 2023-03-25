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第100萬國際旅客出爐　來自馬來西亞！嗨喊「想體驗台灣之美」

▲▼第100萬國際旅客Ho Long Shi全家來台旅遊，觀光局致贈十全十美喔熊大禮包。（圖／觀光局）

▲第100萬國際旅客Ho Long Shi全家來台旅遊，觀光局致贈十全十美喔熊大禮包。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

邊境解封，台灣拚今年600萬名國際旅客來台，短短84天來台旅客速創百萬人次，第100萬國際旅客今(25日)抵台，幸運兒為來自馬來西亞的Ho Long Shi，此次帶全家來台旅遊，他驚喜表示，幸運成為2023年第一百萬來台旅客，相當開心，迫不急待想體驗台灣之美。

經歷疫情3年考驗，台灣於去年10月13日起邊境解封，目標今年力拼600萬國際旅客來台，今年來台國際旅客以新南向、東北亞及美加為大宗，主要目標市場人數均顯著回復成長當中，自今年元月起逐月成長，由元月份25萬人次，二月份35萬人次、預估3月份可達45萬人次。

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交通部觀光局於今(25)日迎接來自馬來西亞的第一百萬幸運旅客Ho Long Shi先生，來台旅客不但提前達到百萬人次，也超越今年度第1季82萬人次之目標。觀光局表示，相較去年整年度國際旅客總計89萬5,962人次來台，今年短短84天內已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現，為重要指標。

訪台的第100萬幸運兒Ho Long Shi先生帶全家來台旅遊，他又驚又喜地表示：「此行竟然如此幸運成為2023年第一百萬名旅客，感到相當開心，迫不急待想體驗臺台文化與美食」。

Ho太太則表示，過去曾在台灣留學，有許多美麗回憶，已帶家人來過台北、台中很多次，「很想念台灣的牛肉麵、滷肉飯，甜不辣」，這次特別帶家人前往花東地區深度旅遊，預計待上9天時間，帶孩子一起好好享受台灣的美食和美景。

▲▼第100萬國際旅客Ho Long Shi全家來台旅遊，觀光局致贈十全十美喔熊大禮包。（圖／觀光局）

▲第100萬國際旅客Ho Long Shi來自馬來西亞，全家來台旅遊。（圖／觀光局）

觀光局國際組組長黃易成也當場致贈台灣觀光幸運物喔熊組長主題獎品給Ho先生，除恭喜獲十全十美喔熊大禮包，並表示今年為國境解封後首年，台灣觀光火力全開，積極衝刺來台旅客達到600萬人次目標。

觀光局表示，經多年精準佈局全球市場，台灣觀光已受到國際旅客肯定，儘管疫情期間國內、外政經環境皆面臨諸多變數，旅遊產業更面臨空前未有的挑戰，仍透過線上及實體多樣化管道積極宣傳持續為國際行銷推廣加溫。

觀光局指出，台灣於疫情期間不間斷地致力營造友善旅遊環境，包括持續推動低碳綠色旅遊、運用智慧科技優化旅遊體驗及服務，與台灣固有的友善人情味結合，致力推廣各區觀光圈整合與各項元素注入旅遊產品，讓國際旅客來台體驗台灣特有生活型態及豐富人文內涵，為旅客打造特色主題活動，近期更將推出促進觀光客來台優惠措施，要讓旅客旅遊品質及深度體驗升級有感。

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