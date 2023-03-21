連假擠爆高雄！不只10場演場會…壽山動物園、氣墊樂園免費玩

▲高雄市長陳其邁宣布，4/1-4/5全國12歲以下孩童至壽山動物園免費。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄上周末才迎來南韓天團BLACKPINK的演唱會，接下來4月清明兒童連假，還有10場演唱會接力演出。除了歌迷可以追星，市府也規劃親子系列活動，要小朋友一起嗨翻高雄，「佔領壽山動物園、衛武營」。

高雄市長陳其邁在今天市政會議後，與觀光局長高閔琳、運發局長侯尊堯、教育局長謝文斌共同說明兒童節系列活動與規劃。市府利用衛武營及新建的壽山動物園裡面各項的設施，舉辦紙風車樂團、YOYO家族相關活動、闖關遊戲、滑步車體驗、高雄熊見面會和大型遊樂設施、藝文市集、街頭藝人表演等。

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▲▼壽山動物園。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁首先宣布，高雄市12歲以下小朋友到壽山動物園是免費，另外，4/1-4/5全國小朋友到壽山動物園一樣享免費，配合兒童節節慶，歡迎全國小朋友來體驗，來高雄衛武營或壽山動物園。

觀光局長高閔琳說明，目前壽山動物園已開放現場購票，每日現場限量販售500張，數量不多，建議民眾先預約以免撲空。線上預約人數每天則有5000人，加上一些校外參觀、免票民眾與孩童，連假來客數最高可達8000至1萬人左右。

教育局長謝文斌表示，從4/1-4/5，天天都是兒童節，從4/1開始，安排YOYO家族在早上10點到下午1點有演出的活動，在演出的同時，也會辦理野餐闖關的嘉年華活動；4/2下午3點到5點也有YOYO家族的見面會；4/3晚上7點，有紙風車的雞城故事展演。而這5天，衛武營也設置氣墊遊戲區，裡面有高達16座以上氣墊相關的遊具，讓兒童、家長都可以輕鬆在這邊休憩，同時也有美食市集在附近場域，希望可以帶給小朋友多采多姿的連續假期。

運發局長侯尊堯指出，4/4-4/5傍晚，可以帶著小朋友到衛武營，運發局安排的滑步車免費體驗。若已經有滑步車經驗的，4/1在極限場，就是技擊館對面，也有一整天兒童節相關活動。

▲五月天於連續假期在世運主場館就有3場演唱會，屆時交通仍是一大挑戰。（圖／記者許宥孺翻攝）

在交通部分，陳其邁補充，春假在高雄的交通會是一個很大的挑戰，市府會在大港開唱、世運主場館，我們會設前進指揮所，利用捷運、接駁公車、輕軌，這一次市府也會在路線跟班次做一些調整，讓大眾運輸交通工具可以奏效。

清明兒童連續假期，高雄將迎來10場大型演唱會。從3/31晚上算起，就有五月天、張惠妹；4/1有五月天、張惠妹、大港開唱；4/2有五月天、大港開唱；4/3-4/5還有張惠妹。以世運主場館4.5萬人、巨蛋1.5萬人、駁二2萬人計算，至少就有8萬粉絲到高雄追星。