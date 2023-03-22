女駕駛違停下秒「車門對折了」！17秒療癒片曝光　網嗨：現世報啦

記者朱祖儀／綜合報導

轎車駕駛如果想下車，一定要留意路況。近日台北市一名女駕駛違停紅線，結果要下車時也不注意後方來車，就直接打開車門，只見車門剛打開，隨即被經過的公車撞到對折。短短17秒影片讓網友不斷重播，笑說「現世報啦」、「再不看車啊，三寶活該！」

▲車門被公車撞到對折。（圖／翻攝自Facebook／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

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臉書「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」近日分享一段影片，看到一名女駕駛將車子停在民權東路三段附近的紅線上，當時車流量眾多，多數人看到後都紛紛避開她的車輛。但沒想到女駕駛要下車時沒有注意後方來車，就直接一口氣打開車門，導致經過的公車根本來不及反應，就把她的車門直接撞彎。

從畫面中也看到，女駕駛的車門被公車直接撞到對折，雙方都卡在原地動彈不得，後方機車見狀只好全都冒險左切閃避，與其他轎車爭道，場景險象環生。

不少網友看到女駕駛的車子被撞彎，紛紛喊道「謝謝公車司機給三寶駕駛一個教訓」、「好舒服的影片」、「舒服，希望車可以直接報廢不要再開了」、「違停、然後又不看就開車門，超級三寶」、「還好沒有機車騎士受傷」、「好爽，看了真舒服，違停被對折活該」、「違停就算了，開門也不看！哈哈去修車吧」。