賓士男酒駕喝茫「分隔島起飛」鏟斷樹再撞公車　下車舉高雙手

記者張君豪、黃彥傑、趙蔡州／台北報導

台北大安區23日晚間9時許發生一起酒駕車禍。一名47歲王姓男子駕駛賓士車行經仁愛路四段、光復南路岔口時，突然撞上分隔島後起飛，最後撞上對向一輛公車後翻覆，所幸事故僅造成王男擦挫傷送醫。警方表示，王男被救出時有明顯酒氣，經抽血檢驗後酒測值高達1.23毫克，全案依公共危險偵辦。

▲王男被救出後一度無言亂語，還舉高雙手及向公車鞠躬。（圖／記者黃彥傑攝）

王男23日晚間9點27分駕駛賓士車沿仁愛路四段東往西行駛，不料在通過光復南路路口時，突然撞上仁愛路上的中央分隔島後起飛，先在空中撞斷一顆椰子樹，接著撞上停在仁愛路西往東車道、正在等待乘客下車的公車，整輛車最後翻覆180度橫躺在路中央。

▲椰子樹被撞斷。（圖／記者黃彥傑攝）

警消趕到後發現，王男一度受困在翻覆的賓士車內，被救出送醫後意識清楚、沒有生命危險，至於公車駕駛及車上乘客則無人受傷。警方調查，公車駕駛酒測值為0，而王男被救出時，身上有明顯酒氣，一度胡言亂語，送醫後不願配合酒測，經抽血檢驗後酒測值高達1.23毫克，全案依公共危險罪偵辦。

▼警方表示，王男被救出時，身上有明顯酒氣，送醫後不願配合酒測。（圖／記者張君豪翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。