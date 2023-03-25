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社會 社會焦點 保障人權

露營教官因1事飆髒話！還要376學生罰跪　高市府：追究到底！

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生於20、21日參加露營活動，不過活動教官疑似不滿學生還沒到表訂時間就起床，部分帳棚還傳出嬉鬧聲音，活動教官一怒之下，把376名學生叫起床，對全體學生施予連坐罰、罰跪1分鐘。教育局表示，市府、學校以保護孩子為優先，將追究廠商責任，同時社會局也依法查處中。

教育局指出，學校為充實幼童軍知識技能，辦理露營活動，參加學生為該校五年級學生共13班。不當管教事件發生於3月21日清晨5點多，值夜輔導員因學生喧鬧，經規勸未改善，對學生施予罰跪1分鐘、不當語言等疑似不當管教。

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲學生遭活動教官飆髒話、罰下跪。（圖為該團學生活動照／記者許宥孺翻攝）

教育局了解狀況後，要求學校以學生權益為優主，全面清查受到影響的學生，並落實輔導，同時已派員到校了解校外教學各項契約內容，要求廠商針對事件說明及依法負起賠償責任，並要求學校辦理校外教學活動時，人員應落實管理巡查機制，檢討教師營本部地點應要鄰近學生營地距離，以及保護學生安全及相關行政責任，避免發生類似案件。

此外，社會局也已依兒童及少年福利與權益保障法查處中。

教育局強調，將依政府採購法究責廠商履約責任，並重申嚴禁學生遭不當管教及對待，及請學校提檢討報告，若有行政責任，會依法究責。

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376學生被露營教官罰跪　高市府：追究到底！
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露營教官失控！　376學生遭罰跪

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