▲國內高麗菜產量過剩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

近日國內高麗菜產量過剩，為避免穀賤傷農，日前領表登記參與民進黨立委初選的前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧21日媒合台灣「生展生技公司」，推動生技產業與高麗菜農契作，將高麗菜提煉為蔬菜酵素，創造更大產值，除了解決農民生計問題，也將國內蔬菜產值最大化。

郭貞慧表示，往年每逢高麗菜盛產季，國內高麗菜往往價格崩跌，產地價單顆只剩台幣10元上下，菜農往往連採收成本都無力負擔，有些菜農甚至只能放任辛苦栽種的農作物原地腐爛，讓她十分心疼。

有別於若干政治人物與其他參選人，只以低廉價格採購高麗菜分送選民，郭貞慧認為，要從根本解決農民生計問題，不能只是選舉到了才自掏腰包討好農民。

高麗菜農蘇先生說明，他的高麗菜賣相很好，即便是現在這個市況，一顆都還可以賣到新台幣50元以上。然而，這兩天卻有在地民意代表團隊直接開賣一顆新台幣10元，讓他只好降價求售，他批評「這種不顧民情的行為，直接打亂農民的市場行情，也傷害了辛苦付出、顧好自己蔬菜品質的農民！」

郭貞慧強調，日本近年來十分暢銷台日兩地的蔬菜酵素，她與「生展生技公司」負責人陳威仁董事長提出合作的概念。陳威仁表示，他贊同與農民互助共創雙贏局面，於是在今日正式宣布與溪北地區農民展開契作收購，以合理價格收購在地蔬菜，希望用真正具體的產銷作為，帶動在地農產六級化，讓台灣這塊土地能夠真正永續發展。