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罰則超重！新制上路禁止電子菸　花蓮業者：轉型酒吧、玩具店

▲▼花蓮衛生局於菸害防制法新制首日，前往縣內兩家電子煙實體店家稽查。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局於菸害防制法新制首日，前往縣內電子煙實體店家稽查。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院公告菸害防制法新制 3月22日起施行，任何人不得供應菸品及指定菸品（加熱菸）或其必要之組合元件（加熱式菸具）予未滿20歲者。花蓮縣衛生局實行首日前往縣轄內兩家電子煙實體店家稽查，經稽查人員輔導，業者已撤除店內電子煙相關組件陳列，業者表示配合新法上路，將轉型成酒吧館及玩具店。

另外，花蓮衞生局指出，此次修法還擴大禁菸場所，納入重點如下： 擴大室內外公共禁菸場所，新增幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所、大專院校、酒吧及夜店（設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室除外）。

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衞生局表示，為加強保護兒少免於菸害，及因應提高禁止吸菸年齡至20歲，本次擴大禁菸場所範圍包括大專校院全面禁菸，並將提供學齡前兒童教育或照護等服務之幼兒園、托嬰中心及居家式托育服務場所一併納入禁菸場域。

▲▼花蓮衛生局於菸害防制法新制首日，前往縣內兩家電子煙實體店家稽查。（圖／花蓮衞生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生局於實行首日前往縣轄內兩家電子煙實體店家稽查，經稽查人員輔導，業者已撤除店內電子煙相關組件陳列，兩家業者表示配合新法上路，將轉型成酒吧館及玩具店，衛生局即日起配合新法上路將擴大加強稽查相關場所，提醒吸菸者、營業場所及販售業者留意新法規定，避免違法受罰。
 
朱家祥說明，菸品不得使用公告禁用之添加物。指定菸品（加熱菸）或其必要之組合元件（加熱式菸具），應經健康風險評估審查通過，始可製造、輸入及販售。全面禁止電子煙，加重罰則：1.業者若製造或輸入、廣告，可處1,000萬元~5,000萬元2.業者以外者製造或輸入，可處5萬元至500萬元3.販賣、展示可處20萬元~100萬元4.供應者可處1萬元~25萬元5.使用者可處2,000元~1萬元。
 
提醒民眾不使用、不購買、不推薦違法菸品，若民眾發現違反菸害防制法及違法使用電子煙，可檢附具體事證，可電洽花蓮縣衛生局菸害防制專線03-8230791或菸害免付費申訴專線0800-531-531檢舉。

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