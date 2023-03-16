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外籍人士也享禮遇！花蓮新版敬老／愛心卡上路　畫家作品當卡面

▲▼畫家盧俊翰授權使用其「往花蓮望去的清水斷崖」及「金針花海」等二作品，作為敬老卡及愛心卡的卡面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼畫家盧俊翰授權使用其「往花蓮望去的清水斷崖」及「金針花海」等二作品，作為敬老卡及愛心卡的卡面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為補助縣內65歲以上長者及身心障礙者搭乘大眾交通工具，推行免費乘車服務及發放愛心乘車卡，為便利各服務使用者及合作業者更容易區辨補助資格上的差異，花蓮縣政府特別設計全新卡面，並更名為「敬老卡」及「愛心卡」，即日起開放申辦！

縣長徐榛蔚極力推廣智慧城市、友善花蓮，電子票證的使用普及且廣泛，長者及身心障礙者藉由敬老／愛心卡的使用通行全台各地，促進其社會參與。花蓮縣政府特邀請畫家盧俊翰授權縣府使用其「往花蓮望去的清水斷崖」及「金針花海」等二作品，作為敬老卡及愛心卡的卡面。

▲▼畫家盧俊翰授權使用其「往花蓮望去的清水斷崖」及「金針花海」等二作品，作為敬老卡及愛心卡的卡面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

盧俊翰畫家「再現風景」的創作風格，是透過精細地觀察風景的各個面向構造，探索景色中更多的新奇與樂趣後，運用不同色彩與點、線、面元素作畫，呈現出風景的空間結構，並將童趣歡樂的感覺帶入畫中，讓觀看者也能融入畫裡歡樂的氛圍，激發無限的想像空間。盧畫家的作品賦予花蓮敬老／愛心卡無限生命力，本次設計特將印製大頭照與姓名的區塊移至卡片背面，使畫作能完整呈現在卡面上。

▲▼畫家盧俊翰授權使用其「往花蓮望去的清水斷崖」及「金針花海」等二作品，作為敬老卡及愛心卡的卡面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼為使畫作能完整呈現，特將印製大頭照與姓名的區塊移至卡片背面。

花蓮縣政府也研擬新「花蓮縣敬老及身心障者乘車補助作業要點」，充實並詳列乘車補助內容。除原有的補助內容、申辦方式外，補助對象更配合國發會建構外國人友善生活環境，增加在台外籍人士歸屬感等政策，新增了65歲以上永久居留人士（居留地須為花蓮），以肯定他們對花蓮的認同與貢獻。

▲▼畫家盧俊翰授權使用其「往花蓮望去的清水斷崖」及「金針花海」等二作品，作為敬老卡及愛心卡的卡面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

社會處也提醒持卡人，敬老／愛心卡涉及縣府的經費補助，僅限申請本人使用，如查獲有出售、出借、贈與或以其他方式供他人使用等情形，將依規定收回卡片並停止補助，如有涉及刑法部分將移送法辦，請各位持卡人應注意相關使用規範。

「花蓮縣敬老及身心障礙者乘車補助作業要點」自發佈日起生效，並自即日起施行新版敬老卡與愛心卡申請，花蓮縣政府表示，民眾原持有的舊款式卡片仍可繼續使用並享有補助，不需更換卡片。

各項乘車補助內容及敬老／愛心卡使用規範請詳閱要點可參閱花蓮縣政府社會處網站：https://sa.hl.gov.tw/
 

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