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宏都拉斯擬與中建交　黃暐瀚舉「這事」：別責備選擇離去的友邦

▲▼ 宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透）

▲宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透）

記者詹宜庭／台北報導

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）率團赴中國大陸洽商建交，外交部23日宣布，我國政府將召回駐宏大使張俊菲，以表達我方強烈不滿。對此，資深媒體人黃暐瀚25日表示，邦交國的斷交動機，並非操之在我，友邦會求去，若站在第三者的角度看，其實一點都不奇怪，若一味責備選擇離去的友邦，除了發洩不滿情緒之外，對國際現實毫無幫助。

黃暐瀚今日透過臉書發文透露，繼宏都拉斯後，下一個可能出現外交危機的邦交國是位在南美洲的巴拉圭。他指出，2008年巴拉圭總統參選人盧戈（Fernando Lugo）提出參選政見稱「當選後要與中華人民共和國建交」，同年4月20日盧戈總統閣下當選，隨即派出特使，前往南韓訪問，並在回程時計畫「借道」北京，洽談建交事宜，也算「履行政見」。

然而沒想到，黃暐瀚說，2008年馬英九當選總統後，立刻指派時任副總統蕭萬長前往大陸海南出席博鰲論壇。期間蕭萬長親口轉達馬英九的「九二共識、外交休兵」理念給對岸領導人胡錦濤，理解我國在馬英九的主政下，不會對外增加尋求友邦，也希望大陸別再挖牆腳，兩岸可就此省下外交競賽的經費。於是，巴拉圭總統盧戈特使的「建交之行」告吹，北京拒絕會面，台巴繼續維持邦誼。同年八月，馬英九上任後首次出訪，帶團參加了盧戈總統閣下的總統就職典禮。

黃暐瀚表示，邦交國的斷交動機，並非操之在我，友邦會求去，若站在第三者的角度看，其實一點都不奇怪。中國大陸目前是世界第二強國、第二大經濟體，能蓋鐵路、設電廠、拉電線、造水庫，還有一個14億人的市場，商機無限。在中國大陸與台灣兩者「擇一」的狀況下，要選誰的答案再清楚不過。若一味責備選擇離去的友邦，除了發洩不滿情緒之外，對國際現實毫無幫助。

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