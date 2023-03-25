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宏都拉斯邦交危急　駐宏國大使返台：已盡最大善意

▲▼ 宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

宏都拉斯與我國超過80年的邦交情誼出現警訊，日前宏國派外長赴中國大陸洽商建交，我外交部23日決定召回駐宏都拉斯大使，表達不滿。而我駐宏國大使張俊菲25日清晨返抵國門，面對媒體僅簡單回應，「一切都由外交部回應」、「我們都盡了最大的善意」，隨後搭車離開機場。

外交部常務次長俞大㵢接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）美洲版總編輯Laureano Izquierdo視訊專訪，針對中國是否干擾台灣與拉美國家建立外交關係？俞笑稱，若非中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了。

俞大㵢表示，中國與我國邦交國建交目的是在孤立台灣，中國許下衆多從未實現的承諾，例如尼加拉瓜大運河、薩爾瓦多機場港口等建設計畫。反觀台灣，已逐漸成為巴西、阿根廷、智利、墨西哥等國在經濟、文化、科技等各領域的重要合作夥伴。

俞大㵢強調，我國不是要求阿根廷必須與中國斷交，改選擇與台灣交往，而是歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往；然而中國的立場並非如此， 極盡所能地排除台灣，各國對此是否合理應深入思考。

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