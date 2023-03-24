宏都拉斯認了「曾討600億援助」！　副外長：台灣未積極回應

▲ 宏都拉斯總統卡蕬楚。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者陳宛貞／綜合外電報導

宏都拉斯傳出向台灣索求鉅款，我外交部長吳釗燮對此並未否認。宏國副外交部長近日接受當地媒體訪問，親口證實曾要求台灣提供20億美元（約新台幣606億元）蓋醫院、投資工廠，「但沒有得到積極回應」。

當地媒體「過程網報」（Proceso）23日刊出副外長賈西亞（Antonio García）專訪，他受訪證實，曾向台灣提出20億美元外債重組請求，用來建醫院及投資工廠，花費近半年時間談判，但台灣無法給出積極答覆，「政府必須給人民答案，因此尋求更好的條件」。

賈西亞言談中盡顯對台灣的不滿，稱他們提出3項援助方案，包括低利率貸款、對宏都拉斯本土直接投資及捐款建設醫療院所，合計約20億美元，「不幸的是沒有得到積極回應」。總統卡蕬楚（Xiomara Castro）因此指示外交部長雷依納（Eduardo Reina），開展與中國關係。

賈西亞也補充，宏都拉斯必須跟上世界腳步向前看，包括美國在內的全球多數國家都與中國建交，且中國是「世界工廠」。

他說明，提出20億要求是想向信任他們的人民展現成果，也對台灣的付出表示感謝，「但有時我們必須考慮國家的機會，這是總統作出的決定」。