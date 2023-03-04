雷軍兩會提建議：推動「仿生人形機器人」快速發展

▲小米董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國兩會將於4日開幕，全國人大代表、小米集團董事長兼CEO雷軍今年準備了3份建議，包含推動仿生人形機器人快速發展；構建完善汽車數據安全管理體系；大力發展汽車文化，助力從汽車大國走向汽車強國。

根據陸媒報導，雷軍在《關於推動仿生人形機器人快速發展的建議》中表示，機器人產業正值升級換代、跨越發展的窗口機遇期，其中仿生人形機器人是剛柔耦合的複雜動力學系統，與自動駕駛等新興技術領域緊密關聯，如能加快發展、實現突破，將有力帶動新一代信息技術、高端製造、新能源、新材料等產業集聚發展，成為社會經濟發展和國際科技競爭的戰略制高點。

雷軍認為，首先要鼓勵扶持科創產業鏈，推進仿生人形機器人產業規劃佈局。其次，支持整機企業牽頭創建國家創新聯合體，加強核心技術聯合攻關。第三，構建仿生人形機器人開放產業生態，加速場景應用培育。

雷軍在《關於構建完善汽車數據安全管理體系的建議》中提到，智能網聯汽車作為車輪上的數據中心，其承載的行駛軌跡、生物特徵等敏感個人信息，及地理信息、車外影像等，既是數字經濟發展的重要要素資產，也給個人隱私、國家公共利益與安全帶來了挑戰。

雷軍建議，首先要加快制定汽車全生命週期的數據安全標準，指導產業發展。其次，應該建立汽車數據安全認證、評價機制。第三，要構建汽車數據共享機制及平台，促進汽車數據共享使用。

雷軍在《關於大力發展汽車文化，助力從汽車大國走向汽車強國的建議》中指出，去年中國新能源汽車持續爆發式增長，這背後的汽車工業是硬基礎，汽車文化則是軟實力，它是推動汽車工業持續發展的長遠推動力量，也是中國汽車工業走向全球並爭取引領全球的先導護航力量。

雷軍強調，應該引導營造更加豐富的汽車文化場景，為汽車文化發展提供舞台，為先進汽車產品與技術提供更豐富的應用場景；適度放開汽車改裝限制，建立改裝零配件和汽車後市場的國家標準，為多樣化的創新汽車文化發展提供土壤；全面落地放開二手車准遷限制、放開皮卡進城等品類限制，擴大汽車文化影響範圍及群眾基礎。