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大陸「1000N連續旋轉爆震發動機」試車成功　可作商業火箭動力

▲▼重慶大學參研的1000N連續旋轉爆震發動機點火試車成功。（圖／翻攝自重慶大學產研院）

▲重慶大學參研的1000N連續旋轉爆震發動機點火試車成功。（圖／翻攝自重慶大學產研院，下同）

記者林彥臣／綜合報導

重慶大學產研院「爆震推進與空天飛行技術研究中心」參與研製的「1000N煤油燃料連續旋轉爆震發動機」成功完成首次點火試車。「連續旋轉爆震發動機」在商業應用上，可作為商業航太火箭動力，具有極高的價格競爭優勢，相較同等推力產品可降低一半以上成本，具有極大的軍事和商業應用價值。

重慶大學發布的消息指出，近年來，產研院與孵化企業「重慶推重比動力科技公司」通過共建爆震推進與空天飛行技術研究中心，致力於爆震發動機技術及產品的專業研製，之前已先後在國內首次H1-M連續旋轉爆震發動機百米軌道滑跑試驗、50N姿控發動機原理樣機試車等項目上取得了成功。

「爆震發動機」是一種基於爆震燃燒的新型動力裝置，利用脈衝/連續旋轉爆震波產生的高溫、高壓燃氣來產生推力的新概念發動機。

技術路線：推進爆震燃燒循環在火箭發動機、航空發動機中應用的過程中，相繼出現了脈衝爆震發動機（PDE）和連續旋轉爆震發動機（RDE）。

爆震發動機具有顛覆性優勢：與傳統噴氣發動機相比，爆震發動機具有結構簡單、循環熱效率高、工作範圍寬廣等優點，該技術的成功應用將有望推動航空航天推進技術領域的跨越發展。

▲▼重慶大學參研的1000N連續旋轉爆震發動機點火試車成功。（圖／翻攝自重慶大學產研院）

連續旋轉爆震發動機（Rotating Detonation Engine, RDE）是一種基於爆轟燃燒方式的新概念發動機，具有一次起爆、燃燒速度快、熱效率高、結構緊湊等優點，有望帶來航空航天推進技術的跨越式發展，近年來受到世界各主要國家的高度關注，目前已成為國內外學者和工業部門的研究熱點。

作為一種先進前沿的「空天動力技術」，涉及多個學科和復雜問題工程，具有很高的研製難度，目前國內開展連續旋轉爆震發動機的科研單位主要有南京理工大學、國防科技大學、清華大學、航天三院31所等。

這次「1000N煤油燃料連續旋轉爆震發動機」點火試驗成功，象徵推重比引擎公司爆震發動機產業化推進，在大陸處於領先地位，有望在未來2年內推出產品。

連續旋轉爆震發動機（Rotating Detonation Engine, RDE）可作為商業航太火箭動力、高速無人機動力、燃氣輪機動力，應用於各類火箭和導彈、臨近空間飛行器、軍用飛機、無人機等領域。

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