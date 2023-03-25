TikTok資安爭議　美議員：難道要等台灣被扣扳機才禁止？

▲TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，出席一場美國國會聽證會，針對TikTok資安風險等各項爭議接受議員提問。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

TikTok資安爭議引發廣泛關注，美國參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）在月初提出RESTRICT法案將授權美國商務部長有權調查和禁止使用來自敵對國家的技術。華納日前接受媒體訪問時更表示，難道要等到台灣被「扣扳機」，才來禁止TikTok？

TikTok執行長周受資23日首度親上火線赴美國國會作證，在眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會中，面臨美國2大黨議員，長達5小時的嚴厲質問。

議員們認為TikTok是中國共產黨的「工具」，且包含傷害孩童心理健康的內容，應該在美禁用。

參議院情報委員會主席華納之前接受科技新聞網站The Verge訪問時表示，這些工具非常非常強大，但是，難道要等到台灣被「扣扳機」，才來禁止TikTok？

華納提出RESTRICT法案，這是一項兩黨支持的法案，包括18名共和、民主兩黨的參議員，以及拜登政府都表態支持該法案。