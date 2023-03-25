今晚到明天雨彈最猛烈！氣溫狂掉「再探1字頭」　春雷熱區出爐

▲今晚到明天降雨最猛烈。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

周末鋒面加上華南雲雨帶接力影響，今(25日)由北往南各地有下雨機會，今晚到明天(26日)華南雲雨帶影響最明顯，中北部雨量較多，甚至有局部春雷響起機會，南部也有局部降雨；明天周日到下周一(27日)降溫最明顯，低溫探14度；下周四、五(30～31日)又有灌春雨機會，清明連假北部、東部降雨機率高。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今周六(25日)補班日，天氣沒有很捧場，隨春雨鋒面通過以及後續華南雲雨帶接力影響，由北往南各地陸續都會有下雨機會，中北部局部地區甚至會有出現春雷可能性，溫度也因為東北季風南下而轉涼。

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吳聖宇分析，今周六(25日)因北方冷空氣增強，鋒面持續南壓經台灣上空，明天周日(26日)往南來到巴士海峽，鋒面因結構減弱，對天氣影響不大，但後續有華南雲雨帶接力移出，預估降雨從今天下半天開始逐漸趨於明顯，先從北部、東北部開始，到了晚間下雨範圍擴大到中部、花東，南部則可能要等深夜後到明天周日才會有局部降雨出現，預估從今晚一直到明天周日(26日)白天將是這波華南雲雨帶影響最明顯的一段時間，中北部局部地區累積雨量可能較多，甚至會有局部春雷響起機會。

明天(26日)晚間後各地雨勢減緩，不過華南雲雨帶造成降雨仍會斷斷續續持續到下周一(27日)，下周二、周三(28-29日)降雨將減少許多，縮減到東北季風迎風面降雨為主，下周四至周五(30～31日)有另一波鋒面及華南雲雨帶接近的機會，到時候天氣又將有所變化。

吳聖宇表示，清明節假期天氣目前仍有很大變動性，尤其北部、東半部地區，受到鋒面或是華南雲雨帶影響出現下雨機會仍高，不過仍待下周觀察較準確。

▲周日全台出現春雨訊號。（圖／天氣風險公司）

溫度方面，吳聖宇表示，周末(25～26日)到下周一(27日)隨著東北季風增強而轉涼，尤其明天周日到下周一溫度偏涼情況最為明顯，預估北部、東北部白天高溫會下降到17到20度，中部及花東地區高溫在22到24度左右，南部受影響就比較小，高溫仍可維持在28度或以上。

低溫部分，吳聖宇分析，明後天(26～27日)較偏低，中部以北到東北部空曠地區可能會降到14到16度，南部還有花東地區低溫還可以維持在17到19度或以上，南北間溫度差異明顯。下周二(28日)之後溫度就會逐漸回升上來，接著一直到清明假期前，預期整體溫度都是呈現回升的走勢，再下一波較明顯冷空氣南下時間點還有待觀察。