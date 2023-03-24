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許淑華會勘埔里轉運站預定地　允1個月內成立推動小組

▲南投縣長許淑華允1月內成立埔里轉運站多方推動小組。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華允1月內成立埔里轉運站多方推動小組。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華於去年9合1大選時，提出增設包括埔里轉運站在內的三大交通轉運站政見，並於昨(23)日赴埔里鎮會勘預定地，並允諾在1個月內成立埔里轉運站多方推動小組，為埔里轉運站全面啟動籌建跨出第一步。

許淑華昨天率縣府工務處長簡青松、計畫處長邱紹偉實地會勘埔里轉運站預定地，縣議員吳國昌、黃世芳、林芳伃、陳宜君、蘇昱誠、縣議會副議長潘一全服務處主任黃銘輝及埔里鎮長廖志城、鎮代會主席林釧儀等多位鎮代都陪同，先後會勘鎮公所建議的埔里高工南側都計「公兒36」，及縣府初步選勘的埔里國光客運站及周邊停車場用地，國光客運執行董事兼總經理戴宏聲也專程南下參加。

▲南投縣長許淑華允1月內成立埔里轉運站多方推動小組。（圖／南投縣政府提供）

簡青松現場說明縣府規劃國光客運站為轉運站的腹案：其中國光客運站現有站址、國光客運租用的停車場及鎮公所規劃興建的第三市場立體停車場，都納入轉運站運用範圍；其中，國光客運租用的停車場占地4400餘平方公尺，本就屬停車場用地，將爭取地主同意申請多目標使用，依據「南投縣都市計畫委員會審議都市計畫變更土地回饋原則」變更為商業區，連同占地1015平方公尺的國光客運站，併入為轉運站範圍。

未來該轉運站將提供擁有23席月台、候車售票站務等800多平方公尺室內空間，及4500平方公尺的室外轉運停車空間；第三市場立體停車場新增汽車249機車130個停車位，也能供轉運民眾停車使用。

▲南投縣長許淑華允1月內成立埔里轉運站多方推動小組。（圖／南投縣政府提供）

另對鎮公所積極協助尋覓埔里交通轉運站用地的用心與努力，許淑華也表達肯定，並強調不論站設何處，對埔里交通順暢及觀光發展只會有正面加分，縣府不會讓地方發展有任何一方受損。

許淑華說，其競選政見包括埔里、集集、草屯三個轉運站推動計畫，而埔里鎮各單位和居民都有高度共識、希望儘快打造出最好的埔里轉運站；縣府也會對各方意見採取最開放態度，先設定以1個月時間，由縣府結合埔里鎮公所、縣議會、鎮代會、地方村里社區及國光客運站等業者，成立多方推動小組，並全面啟動埔里轉運站的籌建。

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