第四屆「掌上蜀Show」深度走訪川西南　探索瀘沽湖、摩梭族走婚文化

▲第四屆川台新媒體「掌上蜀Show」活動正式啟動。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川攀枝花採訪報導

川台兩地新媒體及自媒體交流活動「掌上蜀Show」在疫情趨緩後重新舉行，選定川西南的攀枝花及涼山一帶，深度探索當地人文風景、風俗民情及台商台企，包括大陸國家皮划艇（輕艇）激流迴旋訓練中心、台企巧克力莊園及橄欖油農業科技、摩梭族走婚文化和彞族奴隸社會制度等。

▲大陸國家皮划艇（輕艇）激流迴旋訓練基地。（圖／記者魏有德攝）

有別於以往首站選在成都，本屆「掌上蜀Show」啟動儀式直接在攀枝花米易枇杷生態產業園舉行。受到得天獨厚天氣條件的影響，米易的枇杷成為當地「發家致富」的「黃金果」，不僅熟果時間可達5個月，也比其他地區出果時間早，再加上電商及直播帶貨的普及，讓這座小縣城一躍成為大陸知名的枇杷之都。

▲四川攀枝花米易縣果農靠枇杷發家致富。（圖／記者魏有德攝）

此外，四川西南地區的少數民族文化也相當具有特色。摩梭族母系社會下的走婚傳統，甚至有一說法是中國四大名著中《西遊記》中的「女兒國」由來。走婚最大的特色便是「男不婚、女不嫁」，男女雙方情投意合，男孩就會趁著夜晚敲女孩的家門，並住上一晚，隔天就離開，若女孩生下娃娃，會由舅舅撫養成人，是一種相當特殊的傳統習俗。

至於涼山自治州則是大陸最大的彞族聚居地，原先一直保有「奴隸社會」制度，直至1949年中共建政後，才徹底翻轉，加入社會主義制度的行列。涼山不僅擁有知名的瀘沽湖景區，首府西昌市更擁有衛星發射基地，大陸的「嫦娥」探月工程和投入全球定位的「北斗」衛星，皆是從此處發射，在大陸航太科技發展具有舉足輕重的地位。