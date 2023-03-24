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推廣在地食材　福容「桃園物產嘉年華」推出系列特色菜

▲推廣在地食材，福容「桃園物產嘉年華」推出系列特色菜

▲推廣在地食材，福容「桃園物產嘉年華」推出系列特色菜。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了推廣營養又美味的在地食材，福容大飯店桃園店推出「桃園物產嘉年華」系列特色菜，以在地漁獲、畜農產等優質食材，以及多道獨具在地風味的客家料理，3/25-6/30於福粵樓限定販售，享福卡會員只要在4/30前至福容桃園用餐，還可享桃園物產嘉年華特色菜第二道半價、港點三冠王5折及會員本人免茶資等超優惠三重促銷活動。

▲推廣在地食材，福容「桃園物產嘉年華」推出系列特色菜

福容大飯店桃園店表示，推出的「桃園物產嘉年華」系列特色菜，有「大園梅汁小番茄」以大園產聖女小番茄加入梅子、甘草、砂糖熬煮，是道酸甜可口的開味菜；「清炒山藥蘆筍」選用大溪產蘆筍及復興產山藥等食材拌炒，口味清爽且營養豐富；「龍潭古早味鹹豬肉」採用龍潭在地黑毛豬，外皮酥脆Q彈有嚼勁、搭配蒜苗及特製沾醬令人一口接一口。

▲推廣在地食材，福容「桃園物產嘉年華」推出系列特色菜

此外，桃園區內客家人口眾多，境內超過90萬的客家人口高居全台之冠，使桃園向來有「客家第一庄」的稱號，客家的歷史背景造就了獨具特色的客家料理，福容桃園把知名客家菜色一次集結推出，如「客家小炒」、「客家油雞」、「老萊菔雞盅」等菜餚，特別推薦的「客家米糍菜包」為一道客家粄食，糯米製成的外皮包入以白蘿蔔絲、五花肉製作而成的內餡，口感Q彈不黏牙，這道最具代表的傳統客家小吃，即日起在福容桃園就可以吃到！

為了回饋顧客，福容桃園於活動期間針對享福卡會員推出「優惠三重送」活動，4/30前點用桃園物產嘉年華特色菜可享第二道半價優惠；一次點滿廣受歡迎的港點三冠王：香煎蘿蔔糕、黃金蝦餃皇、鮮蝦腐皮卷可享三道點心5折優惠；會員還可享本人內用免茶資優惠，亦可同享金福級88折、銀福級9折、新福級95折優惠，快到福容桃園用餐享優惠折扣，一起體驗桃園在地的好滋味！

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