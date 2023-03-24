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大陸 大陸焦點 特派現場

TikTok執行長出席美國會聽證　陸外交部：美國無證據證明威脅國安

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

TikTok執行長周受資23日赴美參加國會聽證會，針對TikTok資安風險等各項爭議，接受美國兩黨議員5個多小時的猛烈盤問。對此，大陸外交部回應，美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全，卻一再對有關企業做有罪推定和無理打壓，要求美方停止無理打壓別國企業。

大陸外交部發言人毛寧24日下午指出，「中國政府高度重視並依法保護數據隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據信息和情報。」

▲▼TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，出席一場美國國會聽證會，針對TikTok資安風險等各項爭議接受議員提問。（圖／路透）

▲TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）出席美國國會聽證會。（圖／路透）

她強調，美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全，卻一再對有關企業做有罪推定和無理打壓，「我們也注意到有美國國會議員表示，尋求禁止TikTok是仇外的政治迫害，美方應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。」

被稱為海外版抖音的TikTok最近遭歐美多國祭出限制措施，尤以美國抵抗聲浪最強，拜登政府出於國安風險正在考慮全面禁止這款APP。

據《華爾街日報》報導，周受資在聽證會上表示，該公司致力於為美國用戶數據設立防火牆，以防止所有不想要的外來訪問，並將保持內容不受任何政府的操縱。他強調，TikTok正花費15億美元建立美國數據的防火牆，讓美國的數據存儲在美國本土，由美國公司儲存，受美國人員監督。

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