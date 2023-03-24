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大陸 大陸焦點 特派現場

網紅合影韓庚妻竟「誇張翻白眼」！她道歉：沒做好表情管理

▲▼ 。（圖／）

▲網紅花三三（左）和盧靖姍（中）、可心（右）合影被指翻白眼。（圖／翻攝自微博「bo哥專用」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

混血女星盧靖姍在2019年底與前SJ成員韓庚結婚，兩人育有一女，十分幸福。近日盧靖姍出席時尚活動時，與網紅「花三三」及「可心」合影，卻被鏡頭捕捉到左邊的花三三拍完照就掉頭走人，還翻了個大白眼；而可心曬出的照片更被質疑只修圖修了自己和花三三的臉跟身材。對此，兩人都鄭重否認，花三三解釋是沒做好表情管理，引來網友罵翻。

日前大陸網紅花三三和可心現身時尚活動時，與盧靖姍合照，事後兩位網紅曬出照片，秒遭網友質疑「P圖只修自己，還將藝人修醜」，網紅的行徑隨即在網上掀起熱議。

事後有網友上傳當天的影片，只見「花三三」、「可心」與盧靖姍合照後就快速轉頭離開，留下有意說謝謝，但卻沒機會的盧靖姍仍在原地維持禮貌微笑。而眼尖網友也發現，「花三三」拍完照甚至輕蔑的翻了白眼，引來其他網友砲轟。

▲網紅合影韓庚妻，竟大翻白眼。（圖／翻攝自微博「bo哥專用」）
▲網友對網紅離譜行徑感到不滿。（圖／翻攝自微博「bo哥專用」）

此消息一出，兩網紅立馬遭到砲轟，被罵得最慘的是被指翻白眼的「花三三」，她第一時間解釋，「沒有不尊重盧女士，當時現場人擠人，大家都在排隊拍照，機會只有一次。所以拍完就要趕緊撤，真的沒有不耐煩」，還表示，被錄影錄到那聲「嘖」不是她發出的，指合影區的聲音攝影師的位置不可能錄的到。

花三三說：「現場我沒有做好表情管理，導致了誤會的產生」，並且默認有P圖，「像很多年輕女孩子依樣，愛美之心人皆有之」。

▲網紅合影韓庚妻，竟大翻白眼。（圖／翻攝自微博「bo哥專用」）

▲網紅「花三三」發文解釋。（圖／翻攝自微博「bo哥專用」）

對於P圖只P自己一事，網紅「可心」則表示，「合照都是官方攝影師修了一遍再給我們的，韓庚老婆應是衣服選得不夠好，所以才比較不顯身材」。有人稱花三三和可心修圖修到有姊妹臉，可心解釋「親姊欸當然像啦！妝容什麼的也很類似」。

▲▼ 。（圖／）

▲可心曬照片被指修圖只修自己。（圖／翻攝自微博「bo哥專用」）

但網友對於兩人說詞似乎不買單，紛紛表示，「都是女性，為什麼要稱呼韓庚老婆，人家叫盧婧姍，不能因為結婚連名字都沒有了吧」、「視頻裡她完全兩個人」、「很明顯她翻白眼了」、「對比之下，盧靖姍好有涵養」、「你們真的很沒禮貌」、「你知道嗎，拍完照你們兩個從盧靖姍邊上走開時，盧靖姍還在微笑的目送著你們離開。此時此刻的畫面我覺得就像是兩隻老鼠從一隻優雅的天鵝邊上抱頭鼠竄落荒而逃」。

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