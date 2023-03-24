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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

央行「連5升」民眾叫苦　勞工紓困、就學、青年創業貸款不受影響

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳家祥／台北報導

因應央行23日再度宣布升息，行政院表示，勞工紓困貸款因升息增加的負擔由政府全額補貼；青年創業及啟動金貸款、就學貸款、紓困振興貸款（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬）等，利率調升差額由政府補貼吸收。另外，青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125%）至113年底。

近期全球主要央行持續升息以對抗通膨，為因應國際各項變局及挑戰，行政院表示，政府均已採取必要協助作為，包括擴大公共建設投資及民間投資、促進內需消費、減輕民眾生活負擔、布局供應鏈重組、穩定金融並平抑物價等。本（3）月22日美國Fed再度宣布升息1碼（0.25個百分點），為去（111）年以來第9度升息，政府刻正積極推動諸如強化疫後經濟及社會韌性等措施，確保經濟金融穩健發展。

我國中央銀行理監事聯席會議本月23日決議宣布升息半碼（0.125個百分點），考量央行升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，政府從兩方面進行協助，首先是超前部署提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔；此外，政府針對勞工、青年、學生，以及受疫情影響等特定族群，持續提供利息補貼的協助。
一、勞工紓困貸款因升息增加之負擔由政府全額補貼
為減輕受疫情影響勞工生計，勞動部109年及110年開辦勞工紓困貸款，共計核撥159萬件，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息。
申辦紓困貸款之勞工屬經濟相對弱勢族群，因應央行本（112）年3月23日升息，漲幅半碼（0.125%），「勞工紓困貸款」貸款利率由2.22%提高為2.345%，為減輕勞工朋友的生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼159萬勞工升息半碼的貸款利息。
二、不受升息影響，仍由政府補貼之政策貸款項目
(一)青年創業及啟動金貸款：貸款金額100萬以下，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額由政府全額吸收，申貸業者未受影響。
(二)就學貸款：考量在學學生尚無經濟能力，目前有93%申貸學生（家庭年所得於114萬元以下）在學期間無須負擔利息，其餘7%就學貸款學生需自行負擔半額或全額之利息。此次升息教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理就學貸款之在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。畢業後還款者如欲申請緩繳本息，緩繳期間利息亦由政府全額吸收。
(三)紓困振興貸款：經濟部主管之紓困振興貸款，包括：舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款且享有利息補貼之業者，係依郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，惟須受限每家事業的補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬）。
三、青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125%）至113年底，且貸款戶可申請疫後特別預算3萬元支持方案以減輕負擔
(一)財政部的「青年安心成家購屋貸款」，於111年3月央行升息時，已協調公股行庫自行吸收半碼（0.125%），此優惠於111年12月30日報經行政院核定延長至113年底。考量此貸款已相較其他貸款優惠，故不再加碼補貼。
(二)內政部政策性房貸已享有優惠貸款利率，且111年3月央行升息時，已由內政部住宅基金吸收半碼（0.125%），將續維持補貼利率至113年底。本次升息不再加碼補貼。

此外，政府已經超前部署在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中，特別規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔，就符合資格者提供3 萬元的定額支持，預估約有55萬戶中低薪房貸族可受惠。

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