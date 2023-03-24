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共艦逼近恆春外海24浬鄰接區　海軍成功級巡防艦「田單號」驅離

▲海軍成功級巡防艦「田單號」（舷號1110）。（圖／翻攝自軍聞社影片畫片）

▲海軍成功級巡防艦「田單號」（舷號1110）。（圖／翻攝自軍聞社影片畫片）

記者蘇晏男／台北報導

中共解放軍護衛艦「銅仁號」（舷號644）今（24日）傳逼近恆春外海24海浬鄰接區，被我海軍成功級巡防艦「田單號」（舷號PFG-1110）驅離，並未駛入。對此，海軍司令部回應，台灣周邊共艦動態，本部運用預警情資全程掌握，且均依規定有效適切應處。

根據臉書粉專「Taiwan ADIZ」24日早上說法，我海軍向銅仁號廣播示警，「644艦644艦，我是中華民國海軍，你的行動已經...如你執意進入我24浬鄰接區，我將被迫採取驅離行動」。而臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」在該貼文下方留言，指出銅仁號、田單號在恆春外海海域接觸。

據了解，銅仁號今早確實出現恆春外海24海浬鄰接區附近，但被我海軍驅離，並未駛入。

針對此案，海軍司令部回應，台灣周邊共艦動態，本部運用預警情資全程掌握，並檢派艦艇兵力全程監控；而針對海上各項狀況，均依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」有效適切應處。

另外，國防部24日公布昨早6時至今早6時共偵共機6架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動，並無逾越台海中線情形；而國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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海軍共軍田單號銅仁號24海浬鄰接區國軍

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