黑幫軍火庫「國軍武器清單」曝　步槍、手榴彈和穿甲彈都有

▲▼桃園警分局查獲大批國軍槍彈 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

桃園市警察局龜山分局偵查隊會同保二總隊，22日在龜山區查獲一處兵工廠，逮捕羅姓犯嫌，起獲國造5.56公厘T65K2步槍乙把（序號:422064）、5.56公厘步槍彈3箱、3.8吋手槍彈2箱、45手槍零頭彈1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、飛彈砲空殼1顆、訓練式手榴彈及檔彈板等國軍產製械彈，目前檢警正調查釐清這批軍火，槍彈也由國防部鑑定中。

警方表示，日前收到線報，指稱在龜山區一處民宅內有黑幫成員囤積非法軍火，轄區龜山警分局不敢大意，22日持搜索票破門查緝，當場起獲大批軍火，共計有國造5.56公厘T65K2步槍乙把（序號:422064）、5.56公厘步槍彈3箱、3.8吋手槍彈2箱、45手槍零頭彈1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、飛彈砲空殼1顆、訓練式手榴彈及檔彈板等國軍產製械彈，並逮捕61歲羅姓犯嫌。

今下午4時許，軍方派員帶走這批軍火，要調查軍用槍彈如何流出，目前正由國防部鑑定中；另羅姓男子也避口不說槍彈來源，檢警正突破調查中，至於日前海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心的一把點45手槍，被換成模型槍；隨後陸戰隊99旅在械彈檢查時，又發現短少T91步槍「槍機」，軍方管理鬆散、荒腔走板。

對此，國防部今（22日）晚間表示，已編組專案小組進行調查，並通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情。