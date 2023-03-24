眼科醫師拼成「藥王」467億身家當首富！近況超慘　遭法院億元懸賞

▲大陸昔日「東北藥王」、「黑龍江首富」被天價懸賞。（圖／翻攝自中新經緯）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸昔日「東北藥王」、「黑龍江首富」朱吉滿近日被法院天價懸賞。「北京二中院金色天平」微信號23日發布一則北京市第二中級人民法院的懸賞公告，公告顯示，他因拒不履行生效法律文書確定的義務遭懸賞，最高賞金達到1.1億人民幣（約新台幣4.89億元）。

據《中新經緯》報導，公告顯示，北京市第二中級人民法院在執行共青城磐暉投資管理合夥企業（有限合夥）申請執行朱吉滿、白莉惠一案中，被執行人拒不履行生效法律文書確定的義務。為維護法律尊嚴，保障申請人勝訴權益，督促被執行人履行生效文書，現依據申請執行人的懸賞申請，根據相關法律規定，特發布懸賞公告。

該案件執行標的金額為11.12億元（人民幣，下同）及遲延履行期間的債務利息。舉報人提供可供執行財產線索並經查證屬實的（不含北京市第二中級人民法院已掌握線索），按照執行到位金額的10%予以獎勵，也就是最高懸賞金額可達到1.1億人民幣。

公開報導顯示，朱吉滿曾有「東北藥王」、「黑龍江首富」之稱，白莉惠則是他的妻子。據悉，朱吉滿是西安人，1988年畢業於西安醫科大學（現為西安交通大學醫學院），同年進入西安電力中心醫院任眼科醫師，其妻白莉惠在同一家醫院任眼科醫生。1992年朱吉滿下海經商，多年從事藥品代理銷售工作。

2000年，朱吉滿以168萬元的價格買下黑龍江康復研究所附屬藥廠，並將其改制為譽衡藥業。在大手筆投入改制並經營後，這家虧損多年、曾一度近乎停產的小藥廠重獲新機，於2010年6月成功登陸A股市場，市值最高時一度超過320億元。

根據譽衡藥業今年2月1日披露的控股股東、實際控制人變更的提示性公告，本次變更前，譽衡集團為公司控股股東，持有公司32.13%股權。朱吉滿、白莉惠為公司實際控制人。本次變更後，公司將處於無控股股東、無實際控制人的狀態。

另據「胡潤百富榜」，朱吉滿、白莉惠夫婦曾多次上榜，最後一次以105億元（約新台幣467億元）的財富位列2017年榜單349位。