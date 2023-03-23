爽中樂透3億元！男離奇摔死　曾對女兒說：我中獎妳不會笑的

▲英國一名男子買彩券中了3億獎金，竟不慎出意外過世。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人幻想買樂透中大獎，成為大富翁就可以不愁吃穿，然而悲劇卻也不少。英國一名59歲阿公，買彩券中了790萬英鎊（約3億新台幣）獎金，沒想到因為離奇事故死亡，令人不勝唏噓。

根據《每日紀事報》報導，男子安德魯（Andrew Gillion）多年來都有買彩券的習慣，某次買的彩券幸運中了頭獎，因為是和其他鄰居和買，實際可以領到的金額是8092元英鎊（約30萬新台幣）。遺憾的是，在還沒開獎前，他在朋友家下樓梯時，不慎摔下扭斷脖子，雖然緊急動手術治療，最後仍在2022年1月7日宣告不治，還不知道自己中獎就過世了。

安德魯過世的消息讓家人心痛不已，育有3個孩子的32歲女兒麗莎（Lisa Thomas）回憶，父親曾說：「我中獎了妳不會笑的」，結果一語成讖，因為意外而過世，「自從他離開以來，出現很多跡象，好像是在對我說：『我早就說過了』」，而事實也驗證了，安德魯說的話是對的，「我沒有笑，我在哭」。

▲安德魯是3個孫子的阿公。（圖／翻攝自每日紀事報）

報導指出，安德魯的死亡通知書，將他描述成「虔誠的父親、敬愛的爺爺、岳父、慈愛的兒子、深愛的兄弟、姊夫、叔叔、姪子，以及許多人的好朋友」，還被稱讚是「生活中最好的人之一」，常常面帶微笑。

至於獎金要怎麼使用？麗莎坦言不確定，但很可能會去佛羅里達州度假，因為那是她結婚的地方，也常常去旅遊，可是5次爸爸都沒到場，讓人覺得悲傷，「不過我知道，那是他想去的地方」。

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