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閏二月「4生肖」由衰轉旺　運勢大翻身賺錢機會滾滾來

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲4生肖在進入閏二月後運勢開始翻轉。（圖／路透社）

記者隋昊志／綜合報導

今年國曆3月22日至4月19日，是適逢19年一次的「閏二月」，命理網站《運勢女王》指出，有4個生肖雖然會有不小的壓力，但會隨著閏二月的腳步，情況越來越好，不但有新的賺錢機會，也會有好的發展，閏二月反而會成為一個全新的開局。


屬兔的人個性非常忠厚老實，心思也比較敏感，能夠順利地察覺機會到來，也能讓自己的眼光更為精準，在做任何決定前都不容易犯錯，對自己做出的決定也不會後悔。雖然屬兔的人今年以來壓力比較大，但卻能在進入閏二月就有改善，事業上也會有許多賺錢的新機會。

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屬羊的人溫和、從容，做任何事情都非常細心，不容易犯下錯誤，雖然有時候容易多心，但都能夠在各種選擇中找出最正確的答案。進入閏二月，屬羊的人會有更大的改善空間，能夠把握住機遇，也能夠清楚自己所面對的困難，生活上各方面的進步也會特別突出。


屬猴的人特別聰明有自信，雖然身邊的朋友很多，但都能夠知道哪些人才是最適合自己的夥伴，相處起來最為愉快。進入閏二月，屬猴的人上進心將會主導一切，能讓事業上的進步更為突出，目前遇到的困難都可以迎刃而解，還可以達到新的成就，是一個千載難逢的好機遇。


屬牛的人個性單純，很願意設身處地替人著想，在工作上能保持著一絲不苟的態度堅持到底，這樣一來也讓他們能在眾多挑戰中找到自己最佳狀態，人生的發展空間、事業格局也更大、更寬廣，進入閏二月運勢更是風生水起。

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