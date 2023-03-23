閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

▲閏二月千萬別惹3星座伴侶，他們有仇必報。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

今（23）天是2023年農曆閏二月的第2天，塔羅牌老師艾菲爾昨日才發文提醒12星座「需小心避免的事」，今日再發文警告要大家別惹「這3星座」的另一半生氣，因為他們有仇必報，上榜的有天蠍座、獅子座及牡羊座，他們在面對挑戰與困難時，會堅守信念、捍衛權益，再強勢反擊。

農曆閏二月，伴侶是這3星座千萬別惹：

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1.天蠍座：脾氣夠嗆、有仇必報

天蠍座很有自信，非常執著於自己眼前的目標，且具有很強控制力。他們非常容易感受到自己和他人間的權力關係，當感覺到被欺負或被當成弱者時，就會表現出強烈地反擊與報復行為。不過，也因為他們很珍惜自身形象，通常不會在眾人前做出過激行為，而是選擇暗地裡報復。

2.獅子座：拒絕霸凌、強勢回應

擁有強烈自尊心的獅子座，常希望能獲得讚美與認同，當遭受欺凌或挑戰時，通常會強烈地回應，以保護自己的尊嚴和地位。他們很清楚自身價值與能力，因此手段也相當強勢。

3.牡羊座：不公不義、一定反擊

行動派的牡羊座，非常熱衷於追求自己的目標和理想，當驚覺自己受到不公正對待或是挑戰時，會選擇迅速反擊，捍衛自身的權益和價值觀。他們也很熱衷於冒險和探索，即使眼前存在極大困難，也會堅持信念、勇於追求理想。