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吃得到炙烤扇貝！超商「義大利麵、焗飯新品」來了　加滿起司超欠吃

▲7-11推出義大利麵、焗飯新品。（圖／7-11提供）

▲「蒜辣雙海鮮墨魚麵」不會讓嘴巴變黑，微辣帶蒜香的滋味十分開胃。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

午餐就吃這個！就有超商推出3款義大利麵、焗飯新品，其中有「法式扇貝蝦仁佐白醬焗飯」，香濃起司與蝦仁、蛤蜊、炙烤扇貝鋪滿飯上，每一口都能吃到超濃海味，且即日起至4/4止，會員使用1點即可以優惠價嚐鮮這3款新品。

7-11人氣品牌「Ohlala」推出3款義大利麵、焗飯，首先是「蒜辣雙海鮮墨魚麵」，以日本特製配方加墨魚粉製成烏黑亮麗的生義大利麵，再加入蒜末清炒，搭配海鮮、時蔬提升風味層次，更重要的是，吃起來並不會將唇齒染黑，民眾可以放心品嚐。

▲7-11推出義大利麵、焗飯新品。（圖／7-11提供）

▲「西班牙克里歐燉麵」醬汁濃郁微辣，搭配鮮蝦、魷魚圈等食材，吃起來非常過癮。

▲7-11推出義大利麵、焗飯新品。（圖／7-11提供）

▲「法式扇貝蝦仁佐白醬焗飯」吃得到香濃起司白醬與炙烤扇貝、蝦仁、蛤蜊。

「西班牙克里歐燉麵」運用多種香料燉煮香噴噴的克里歐醬，再加入鮮蝦、魷魚圈等食材，口味帶點微辣，非常涮嘴；「法式扇貝蝦仁佐白醬焗飯」使用大量切達起司熬煮成法式白醬，滑順不膩口，搭配炙烤扇貝、蝦仁、蛤蜊，每一口都能嚐到鮮濃海味。

另外，即日起至7-11酷聖石複合店購買Ohlala系列商品，結帳即送COLD STONE單球或經典冰淇淋20元折價券，憑券可於260間7-11複合店「COLD STONE專區」兌換。

▲▼萊爾富推出全新義大利麵品牌。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出全新義大利麵品牌，一口氣推出4款新口味。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富推出全新義大利麵品牌「Mi piace」，Mi piace源自義大利文「我喜歡的」意思，期望成為民眾心中「我最喜歡的」義大利麵品牌。這次以3款經典口味開發4款新品，首推「白醬蛤蠣義大利麵」，麵條包覆滿滿白醬，搭配鮮嫩蛤蠣，口味鮮甜濃郁。

▲▼萊爾富推出全新義大利麵品牌。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至4/4止，只要購買Mi piace系列義大利麵，搭配指定飲品可省10元。

「法式烤雞乳酪白醬義大利麵」使用特調白醬為基底，並在麵上鋪滿切達起司與嫩雞腿肉，一口肉一口麵超過癮；「紅醬燻腸義大利麵」將番茄肉醬加入碎番茄粒增添風味，搭配Q彈切片燻腸、撒上香濃起司絲，口味相當有層次；「青醬燻雞義大利麵」在麵上淋滿香噴噴的青醬，在加入鹹香夠味的燻雞肉，越吃越涮嘴。

為慶祝義大利麵新品牌上市，萊爾富自即日起至4/4前也推出優惠，只要購買Mi piace系列義大利麵，搭配指定飲品即可省10元，會員還可再享Hi點5倍送。

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