內部技能檢定爆缺失！重複用同一試卷　台鐵回應「將改善」

▲台鐵傳出內部檢定遭鐵道局糾正有多項行政缺失。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

想進入台鐵除要通過鐵路特考外，還得受訓並經內部技能檢定合格才能派任職務，不過卻傳出交通部鐵道局提出一份「111年台鐵定期檢查」報告，指出台鐵內部技能檢定不同日期使用相同試卷，還下修及格門檻10分。台鐵回應，針對鐵道局要求將辦理改善。

台鐵長期人力不足，每年舉辦特考晉用新血，經訓練檢定後急需補上人力缺口，不過卻傳出交通部鐵道局監理提出一份「111年台鐵定期檢查」報告，點名宜蘭運務段、台東工務段、花蓮電力段等不同單位駕駛員學科檢定試卷，在不同檢定日期卻使用相同考卷，另行車人員技能體格檢查中規定術科檢定合格為80分，卻有部分單位下修為70分，遭質疑公平性出問題。

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對此，台鐵局表示，台鐵行車人員各項學、術檢定，均依據部頒「鐵路行車人員技能體格檢查規則」規定，訂定「行車人員技能體格檢查實施要點」報部核定在案。

台鐵局指出，有關鐵道局「111年台鐵定期檢查報告」人員因輪勤值班、不同檢定日期使用同ㄧ考卷、駕駛人員及乘務人員未分開辦理等問題，所涉及學、術科檢定時執行上缺失，台鐵局將依監理機關要求，辦理改善，並加強督導考核所屬單位務必依規定辦理行車人員技能檢定、以維檢定品質及公平性。