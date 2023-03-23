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全台首創整合放射治療管理系統　花蓮慈院獲SNQ標章認證

▲花蓮慈院放射腫瘤科團隊自行開發全台唯一「整合式放射治療管理系統」，獲得生策會SNQ國家品質標章認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院放射腫瘤科團隊自行開發全台唯一「整合式放射治療管理系統」，獲得生策會SNQ國家品質標章認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院放射腫瘤科團隊根據花東南北地形狹長就醫不便、等待治療時間過長、醫療資源不均等醫療特殊性，自行開發全台唯一「整合式放射治療管理系統」，不僅減少花東癌症患者至少一小時的治療等待時間，並讓團隊能更精準執行「頭頸部特殊擺位定位技術」，大大地提高治療的精準度與舒適性，獲得生策會第25屆SNQ國家品質標章認證。

花蓮、台東幅員遼闊，涵蓋高山、縱谷等，有的病人因為交通不便需花費至少3小時的車程來治療，造就花蓮慈院放腫科團隊的服務範圍是台灣醫學中心之冠，20多年來，也發展出採取預約制與全年不休息的治療排程，盡量讓病患治療不中斷。

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「雖然發展出預約制與全年治療服務不中斷，但卻受限不同廠牌設備系統無法整合只能紙本記錄，導致病人常因為等待紙本記錄而無法即刻治療。」癌症研究中心主任許仁駿表示，依賴紙本不僅無法即時回饋資訊，使病患治療時程僵化，無法靈活調整，更因科內各醫療職類缺乏異地共享作業平台，無法進行縱向溝通，促使團隊自行開發「整合式放射治療管理系統」。

▲▼花蓮慈院放射腫瘤科團隊自行開發全台唯一「整合式放射治療管理系統」，獲得生策會SNQ國家品質標章認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼計劃組組長陳逸偉說，這套系統將所有表單電子化，可在任何時間與地點，即時顯示與處理患者的治療資訊，減少花東癌症患者至少一小時的治療等待時間。

這套系統整合HIS系統的病人資訊、ARIA和MOSAIQ治療儀器的資訊，讓使用者不需切換即能在同一系統中呈現，且能讓科內同仁在任何時間與地點，藉由這套系統即時顯示與處理患者的治療資訊，不僅降低人工紙本謄寫的錯誤率，也能保護病人隱私。

放射腫瘤科放射治療計劃組組長陳逸偉說，這套「病人為中心整合式放射治療管理系統」從2018年開發歷經兩年，在2020年正式上線，在不必融合（開放）三套系統前提下，以雲端資料庫為架構，採取網頁形式呈現前端，成功整合科內眾多系統，且更將科內所有表單電子化。

▲▼花蓮慈院放射腫瘤科團隊自行開發全台唯一「整合式放射治療管理系統」，獲得生策會SNQ國家品質標章認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

系統從上線至今已經服務超過 1萬7千人次癌症患者，放射腫瘤科主任劉岱瑋分享，初診病患完成第一次治療包含等待的時間從 95分鐘縮短到只需 35分鐘、治療中斷率也從15%下降到3%、病患治療服務量增加656人次；且 94%以上病人滿意此系統，並認為醫療品質提升，且系統介入後，能節省病患就醫與醫療作業時間。

▲▼花蓮慈院放射腫瘤科團隊自行開發全台唯一「整合式放射治療管理系統」，獲得生策會SNQ國家品質標章認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

同時，也讓放射師有更多的時間，使用「頭頸部特殊擺位定位技術」協助頭頸部癌症病人進行治療，增加治療準確度、降低重新擺位率，以及病人額外接受輻射劑量等，使治療不因產生副作用而中斷，進而提升治療效果，且近五年頭頸部癌症患者平均存活率優於全台灣。

許文林副院長表示，花蓮慈院放射腫瘤科20多年來致力於提供花東癌症病患所需放射治療以及照顧，依據花東的醫療特殊性，發展多項創新治療技術與治療模式，更自行開發出全台灣甚至是世界首創唯一整合各廠牌與系統的「以病人為中心整合式放射治療管理系統」，希望能讓花東癌症患者，都能夠得到更好的治療結果。
 

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